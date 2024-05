Equipe de Jennifer Lopez está tentando convencê-la a cancelar sua próxima turnê: ainda há pouca procura

A equipa de Jennifer Lopez encontra-se no meio de uma crise enquanto tenta salvar a sua próxima turnê, que enfrenta uma preocupante falta de vendas de bilhetes. A cantora de 54 anos planeia embarcar numa série de concertos na América do Norte em apoio ao seu nono álbum de estúdio, ‘This is Me... Now’, mas a falta de interesse do público tem gerado preocupações sobre o futuro da turnê.

De acordo com fontes internas, a Live Nation, a promotora por trás da turnê, sugeriu cancelar as 30 datas devido às baixas vendas de ingressos. No entanto, tanto Jennifer Lopez quanto seu empresário, Benny Medina, se recusaram a cancelar a turnê, mostrando uma determinação firme para que o show continue.

Jennifer Lopez poderá cancelar sua próxima turnê devido às baixas vendas

Medina, que tem sido o manager de JLo por muito tempo, está particularmente comprometido com o sucesso da turnê. Segundo relatos, ele foi quem encorajou Lopez a criar seu último álbum, ‘This Is Me... Now’, que se concentra no reavivamento de seu relacionamento com Ben Affleck.

Medina acreditava que esta história de amor precisava ser contada novamente, o que levou ao lançamento do álbum e ao planejamento da turnê. No entanto, apesar dos esforços de Medina e da equipe de Lopez, a falta de interesse na turnê pode ser devido à percepção de que a artista está ‘superexposta’.

Depois de uma série de eventos midiáticos, incluindo um documentário sobre seu relacionamento com Affleck e o lançamento de seu álbum, alguns acreditam que o público pode estar cansado de ver Lopez nos holofotes. Apesar das preocupações, Lopez tem mostrado determinação em seguir em frente com a turnê.

A nova turnê de Jennifer Lopez está pendente por um fio

Embora algumas datas tenham sido canceladas no passado devido às vendas lentas, a equipe de Lopez fez mudanças no foco da turnê, agora promovendo-a como uma celebração de seus grandes sucessos, em vez de se concentrar apenas em seu último álbum.

Embora as vendas de ingressos continuem sendo um desafio, Lopez e sua equipe estão comprometidos em seguir adiante com a turnê e oferecer um espetáculo memorável para seus fãs. Apesar das críticas e dos obstáculos, estão determinados a provar que JLo ainda é uma força a ser reconhecida na indústria do entretenimento.