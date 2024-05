Confirmado desfalque no RBD: ex-gerente está sendo investigado nos Estados Unidos

O produtor de televisão e marido de Maite Perroni, Andrés Tovar, confirmou às câmeras do Ventaneando que há uma auditoria nos Estados Unidos contra o ex-empresário do RBD, Guillermo Rosas, pelo desfalque dos lucros da bem-sucedida turnê ‘Soy Rebelde Tour’.

Tovar revelou que a quantia arrecadada pela organização não coincide com os pagamentos que os membros do grupo receberam até o momento. Por isso, eles estão solicitando contas às empresas que realizaram a turnê, para saber onde está o dinheiro e qual é o valor final.

A empresa que eles formaram está nos Estados Unidos

Andrés Tovar explicou que o mais responsável para a RBD é que, como empresa, seja realizada uma auditoria interna para que os sócios sejam informados sobre seus lucros. Por isso, ele apoia sua esposa Maire Perroni na auditoria em andamento, que levará vários meses devido à magnitude da turnê.

O produtor revelou que a auditoria está sendo realizada nos Estados Unidos porque a empresa formada pelos artistas está localizada nesse país: "A empresa que eles formaram está nos Estados Unidos e o advogado está tomando as medidas necessárias para revisar se todos os números estão corretos e revisar todos os contratos".

Para isso, Tovar explicou que foi contratado um advogado americano que está lidando com todo o processo, além de que cada integrante tem sua própria equipe jurídica.

Primeiro as coisas mais importantes

O marido de Maite Perroni também disse ao programa que, por enquanto, não há planos de continuar a turnê de shows, pois, no momento, o mais importante para Maite, Dulce María, Christian, Christopher e Anahí é que Guillermo Rosas, assim como as empresas Live Nation e Ocesa, liquide a dívida que têm com eles.