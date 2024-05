Cleo Loyola afirma ter se recusado a fazer amarração e prevê o futuro de Gracyanne Barbosa

A cartomante Cleo Loyola decidiu abrir o jogo ao revelar que foi procurada pelo cantor Belo para fazer uma amarração e evitar o fim do casamento do pagodeiro com Gracyanne Barbosa. Segundo publicado pelo Extra, além de se recusar a fazer a amarração, Cleo também revelou que decidiu tirar as cartas para saber sobre o futuro da influenciadora fitness.

Segundo a sensitiva, o futuro reserva boas coisas para Gracyanne: “Vejo um novo amor na vida dela, um homem que tem muito dinheiro, muito mesmo. Ela vai ganhar uma grana, muita nota no OnlyFans, vai fazer muito sexo com homem, mulher, vai ficar milionária”, prevê.

Amarração?

Recentemente Cleo utilizou as redes sociais para fazer um aviso à Gracyanne Barbosa. Segundo ela, o cantor Belo a procurou na tentativa de fazer um trabalho de amarração para a ex-esposa. A ideia dele era evitar o término do casamento. Após receber uma negativa, o pagodeiro teria procurado por outra pessoa, que aceitou fazer o trabalho em questão.

“Ele me procurou para fazer um trabalho para Gracyanne cair em depressão e voltar a morar com ele. Ele não aceita, de maneira nenhuma, perder a moça e está batendo na porta dos quimbandeiros. Já fiquei sabendo que procurou outros pais de santo aí”.

Segundo ela, a melhor coisa que a musa fitness pode fazer neste momento é reforçar suas proteções espirituais. “Se eu fosse você, começaria a fazer as firmezas, que o homem tá que tá. Ele quer te arrastar de volta de qualquer forma. Quer fazer trabalho para você ficar nas mãos dele e fazer muitas maldades com vocês, para você pagar por todas as traições e maldades que ele disse que você fez”.

Ainda na publicação, Cleo revela ter provas de tudo o que disse, mas se recusou a mostrar por uma questão de ética.