As primeiras críticas de ‘O Reino do Planeta dos Macacos’ são positivas, “vai explodir a mente do espectador”

As primeiras críticas de “O Reino do Planeta dos Macacos” já estão aqui, e em sua maioria são positivas, prometendo uma experiência cinematográfica que vai surpreender o espectador. Este último filme da saga continua a história que começou em 2011 com “O Planeta dos Macacos: a Origem”.

ANÚNCIO

O filme começa com o funeral de César, o lendário líder dos macacos, cuja morte deixou um vazio no coração dos fãs da franquia. No entanto, rapidamente somos transportados "muitas gerações depois", onde nos deparamos com um novo herói: o jovem macaco Noa.

‘O Reino do Planeta dos Macacos’ convence a crítica

Noa faz parte de um clã pacífico de macacos que cria águias de estimação e vive em harmonia com a natureza, até que sua aldeia é atacada por outros macacos liderados pelo tirano Proximus César. Ao contrário dos filmes anteriores, onde a luta se concentrava na crueldade do homem para com os animais, este filme explora a violência entre macacos.

Recomendado:

Assim como as formas pelas quais as histórias podem ser sequestradas e manipuladas por atores mal-intencionados. O roteirista Josh Friedman criou uma história inteligente que levanta questões desconfortáveis sobre colaboração e corrupção, enquanto o diretor Wes Ball habilmente conduz as emocionantes sequências e os impressionantes efeitos visuais.

Os críticos elogiam especialmente a atuação de Owen Teague como Noa e Kevin Durand como Proximus César, bem como os efeitos visuais, que são simplesmente impressionantes. Desde a capacidade de ver cada pelo nas costas de um macaco até a forma como as folhas caem e o estalar dos galhos das árvores, a atenção aos detalhes é incrível.

Retorna uma das sagas de ficção científica mais amadas

Além disso, o filme inclui referências aos filmes originais da saga, como o uso do nome Nova. ‘O Reino do Planeta dos macacos’ promete ser uma experiência emocionante e reflexiva que irá encantar os fãs da franquia e atrair novos espectadores.

Espera-se que a combinação de ação, aventura e crítica social seja um dos atrativos deste lançamento. Com sua abordagem fresca e sua execução impressionante, este filme demonstra que a saga Planeta dos Macacos continua relevante e emocionante no século XXI.