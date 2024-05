As imagens de Pedro Pascal e Bella Ramsey na próxima temporada de The Last of Us

The Last of Us

A HBO compartilhou novas imagens de Pedro Pascal como ‘Joel’ e Bella Ramsey como ‘Ellie’ na segunda temporada da série dramática original da HBO ‘The Last of Us’, que foram mostradas hoje por Casey Bloys, Presidente e Diretor Executivo de conteúdo da HBO e Max. Isso aconteceu durante o Upfront da Warner Bros. Discovery. Os fãs da série, assim como aqueles que jogaram o videogame no Playstation, estão ansiosos por mais informações sobre essa história.

Depois de uma primeira temporada recorde como a temporada de estreia de uma série mais vista na história da HBO, a segunda temporada estreará em 2025 na HBO e estará disponível para streaming no Max.

The Last of Us Videogame

Quem estará no elenco?

O elenco que retorna para a segunda temporada inclui Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como María. O novo elenco previamente anunciado inclui Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara também é convidada especial.

A série ‘The Last of Us’ é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também conta com a produção executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. As produtoras são: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.”

Os protagonistas na nova temporada!

HBO / MAX

Você não viu? Um pequeno resumo...

Baseado no aclamado jogo de vídeo ‘The Last of Us’, desenvolvido pela Naughty Dog exclusivamente para as plataformas PlayStation®, a história se passa vinte anos após a destruição da civilização moderna. Joel, um sobrevivente obstinado, é contratado para contrabandear Ellie, uma garota de 14 anos, de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma jornada brutal e angustiante, já que ambos precisam atravessar os Estados Unidos e depender um do outro para sobreviver.

A primeira temporada de ‘The Last of Us’ está disponível na Max e a segunda temporada chegará em 2025.