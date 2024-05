A música de Kendrick Lamar onde ele insulta Drake estreou em primeiro lugar na lista da Billboard

A intensa rivalidade entre Kendrick Lamar e Drake atingiu novos patamares na mais recente lista de músicas da Billboard Hot 100, com Lamar reivindicando a posição número 1 com sua música ‘Not Like Us’. Este sucesso marca o quarto número 1 de Lamar no Hot 100 e aumenta seu total de hits no top 10 para 15.

ANÚNCIO

Por outro lado, Drake estreia em 7º lugar com sua música ‘Family Matters’. A batalha entre esses dois titãs do rap tem sido uma saga em desenvolvimento há mais de uma década, mas recentemente se intensificou com o lançamento de ‘Like That’ de Lamar, onde são insinuados ataques contra Drake e J. Cole.

Kendrick Lamar alcança o topo da lista Billboard Hot 100 com sua música contra Drake

Desde então, a disputa envolveu uma série de figuras proeminentes do hip-hop, com artistas como Rick Ross, The Weeknd e Ye participando como alvos ou lançando suas próprias críticas. Em ‘Not Like Us’, Kendrick Lamar continua com seu estilo direto e mordaz, incluindo linhas que parecem ser dirigidas diretamente a Drake.

As letras provocativas incluem referências à família, estilo de vida e até à localização da residência de Drake em Toronto. O sucesso de ‘Not Like Us’ é apoiado por impressionantes números de streaming, rádio e vendas nos Estados Unidos.

A música estreou em primeiro lugar com 70,9 milhões de streams oficiais, 5 milhões de impressões de audiência nas rádios e 15.000 unidades vendidas na semana que terminou em 9 de maio. Além disso, Kendrick Lamar domina ainda mais o Top 10 com outros dois temas: ‘Euphoria’ e sua colaboração em ‘Like That’.

A briga entre Kendrick Lamar e Drake ainda está na lista da Billboard

Por sua vez, Drake responde com sua música ‘Family Matters’, estreando no No. 7. No entanto, a atenção agora está em como o rapper canadense responderá ao sucesso de Lamar na lista Billboard. Enquanto isso, fora do drama entre esses dois artistas, outros nomes proeminentes continuam mantendo sua posição no Hot 100.

Tommy Richman com ‘Million Dollar Baby’ em 2º lugar e Taylor Swift com ‘Fortnight’ em 4º lugar completam o top 10. A batalha entre Kendrick Lamar e Drake levou o rap a dominar a cena musical mais uma vez, com ‘Not Like Us’ deixando os fãs ansiosos para ver o que acontecerá a seguir.