A Marvel recorre aos tribunais para obrigar o Instagram a revelar a identidade de um usuário que vaza informações

A Marvel Studios tomou medidas legais para descobrir a identidade de um usuário do Instagram que supostamente vem vazando informações confidenciais sobre o próximo filme “Capitão América: Admirável Mundo Novo”.

A empresa apresentou uma intimação em busca de uma ordem judicial que obrigue o Instagram a revelar a identidade do operador da conta @canwegetsometoast, acusado de compartilhar uma imagem com direitos autorais sem autorização.

A citação apresentada pela empresa baseia-se no Digital Millennium Copyright Act, uma lei que protege os direitos autorais no ambiente digital.

A empresa alega que a conta compartilhou uma imagem do próximo filme desses estúdios em uma história do Instagram, violando os direitos autorais da empresa.

O intrigante deste caso é que o usuário por trás da conta do Instagram em questão já havia vazado informações precisas no passado.

De acordo com relatórios do TorrentFreak, o usuário revelou a mudança de título do quarto filme do “Capitão América” para “Capitão América: Admirável Mundo Novo” antes que fosse anunciado oficialmente. Essa prévia vazamento aumentou a curiosidade e a determinação da Marvel em descobrir a identidade do vazador.

Até o momento, o Instagram, propriedade da Meta, empresa-mãe, não respondeu aos pedidos de comentários sobre o caso. A empresa de super-heróis espera obter a cooperação do Instagram para descobrir a identidade do vazador e tomar as medidas legais correspondentes.

Outras filtragens

Não é a primeira vez que a empresa enfrenta vazamentos de informações confidenciais. Recentemente, uma linha de brinquedos do McDonald's para o filme " Admirável Mundo Novo" revelou um importante spoiler meses antes da estreia programada.

Por outro lado, “Capitão América: Admirável Mundo Novo” está programado para ser lançado em 14 de fevereiro de 2025, depois que a Disney alterou a data original de 3 de maio de 2024.

O filme marca o retorno de Anthony Mackie no papel de Samuel Wilson/Capitão América, ao lado de Harrison Ford interpretando Thaddeus Ross.