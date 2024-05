Um filme de animação elogiado pela crítica está saindo da Netflix

Durante a terceira semana de maio, a Netflix receberá uma série de produções em seu catálogo com as quais buscará manter-se à frente do streaming, como a terceira temporada da série Bridgerton.

No entanto, também neste período, a plataforma de streaming removerá vários projetos de seu catálogo, incluindo um filme animado aclamado pela crítica que ganhou o cobiçado Oscar.

Qual é o filme animado que a Netflix vai remover?

Trata-se de Shrek, um longa-metragem de comédia e fantasia de animação por computador dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson em sua estreia, lançado em 2001.

Adaptação do livro homônimo de William Steig, o filme americano escrito por Joe Stillman, Roger S. H. Schulman, Ted Elliott e Terry Rossio parodia outras adaptações de contos de fadas.

A história segue Shrek, um ogro cínico e mal-humorado que vive tranquilamente em um pântano pacífico até que um grupo de criaturas irritantes invade sua área e interrompe sua solidão.

As criaturas de contos de fadas, que vão desde um lobo feroz até ratos cegos, foram exiladas de sua terra por Lord Farquaad. Para acabar com a perturbação, Shrek vai visitá-lo em seu castelo.

O vilão Farquaad revela que deseja se casar com a princesa Fiona, mas ela está trancada em uma torre guardada por um terrível dragão. Portanto, ele precisa de um cavaleiro para resgatá-la.

Shrek concorda em salvar a princesa de sua prisão em troca de desterrar os invasores de sua casa. Assim, ele embarca em uma jornada para libertar Fiona e fazê-la concordar em se casar com o lorde.

Na sua missão, o protagonista conta com a companhia de um burro divertido disposto a tudo, exceto parar de falar. Juntos têm sucesso na tarefa, mas a princesa Fiona esconde um grande segredo.

Quem fez parte do elenco de Shrek?

Shrek contou com um elenco de vozes em inglês composto por famosos atores de Hollywood. Mike Myers emprestou sua voz para dar vida ao protagonista desta divertida produção.

Eddie Murphy deu voz ao Burro; Cameron Diaz fez o mesmo com Fiona e John Lithgow com Lord Farquaad. Além dos protagonistas, o filme contou com outras estrelas reconhecidas, como Vincent Cassel.

O que disse a crítica sobre o filme?

Shrek recebeu elogios da crítica quando foi lançado. Os especialistas elogiaram sua animação, trilha sonora, roteiro, dublagens e seu humor voltado para adultos e crianças.

Todd McCarthy, da Variety, descreveu o filme como "uma produção com espírito e ocasionalmente muito divertida, alcançando algo raro na era dos estúdios de Hollywood: proporcionar entretenimento igualmente para espectadores de 4 a 104 anos".

Desson Thomson, do The Washington Post, chamou-o de “um filme que apela aos olhos, à mente, ao coração e até aos ossos; e isso é um quadruplicado de coisas que qualquer filme gostaria de ter para si”.

Enquanto isso, Richard Schickel da Time opinou que “o trabalho hilário de Shrek, um delicioso novo filme de animação baseado no livro de William Steig, consiste em subverter todas as expectativas que se têm de um filme de seu gênero”.

Além de ser um sucesso de crítica, Shrek foi um sucesso de bilheteria. Na verdade, foi o quarto filme de maior bilheteria em 2001. Seu sucesso levou a trama a se tornar uma franquia com três sequências.

Além disso, recebeu cerca de 60 indicações para prêmios e ganhou cerca de 40, incluindo o Oscar de Melhor Filme de Animação. Também foi indicado para Melhor Roteiro Adaptado no Academy Awards.

Quando vai sair da Netflix?

O filme Shrek será removido da Netflix em 18 de maio de 2024. Portanto, o último dia que os assinantes têm para assistir à produção na plataforma é 17 do mesmo mês.