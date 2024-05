Turnê comemorativa de 30 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo é cancelada

Na manhã desta quarta-feira, dia 15 de maio, a cantora Ivete Sangalo utilizou suas redes sociais para confirmar o cancelamento da turnê que celebraria seus 30 anos de carreira. Intitulada de ‘A Festa’, a turnê aconteceria entre o ano de 2024 e 2025. Assim como Ivete, a cantora Ludmilla também anunciou o cancelamento de sua turnê, realizada pela mesma produtora responsável pelas apresentações de Ivete.

Conforme publicado pela Quem, Ivete também utilizou os stories de suas redes sociais para conversar com os seguidores e explicar o motivo que levou ao cancelamento. Confira o que ela falou:

“Oi, gente. Geralmente passo aqui para falar de carreira, de vida, sensações e alegrias. E hoje venho contar para vocês que esse é um momento muito sério, de muita responsabilidade, porque eu tenho 30 anos de carreira e, nesses 30 anos, a transparência, a responsabilidade, o amor em tudo o que coloco, sempre foram prioridades para mim”.

Ela então revelou a decisão de cancelar a turnê: “Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim e para vocês, isso não pode ser maior que a segurança e o conforto para o público. E aí onde me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, especial, organizado e planejado da maneira que vocês merecem”.

“E quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas que estão envolvidas têm por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência, e acima de tudo, com a maior responsabilidade. E é por isso, que embora eu esteja muito consternada, tomei a decisão de não realizar essa turnê, de cancelar essa turnê”.

Nota oficial

Além da fala de Ivete nos stories, a equipe da cantora também emitiu uma nota revelando os motivos que levaram ao cancelamento da turnê. Segundo a declaração, o principal motivo para o cancelamento foi a “constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”.

Em nota enviada a Quem, a produtora 30e revelou que respeita a decisão das artistas, mas reforça que teria estruturas para realizar os shows em questão.

“A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê ‘A Festa’, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção, e foi surpreendida com o comunicado publicado”.

Até o momento não foram publicadas informações referentes aos ingressos já vendidos.