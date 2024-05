Terremoto na realeza: suposto ex-amante de Letizia quebra o silêncio com uma confissão chocante

Uma nova polêmica está surgindo para a família real espanhola nos últimos dias, quando começou a circular o rumor de que Jim Russo também teria sido um amante da rainha Letizia e que esse relacionamento extraconjugal envolvia ‘benefícios profissionais’.

Uma nova polêmica envolve a monarquia espanhola: Letizia teria outro amante e não seria Jaime del Burgo

Enquanto esse novo escândalo se junta às declarações, até agora infundadas, de seu polêmico ex-cunhado Jaime del Burgo, nas quais ele afirmava não apenas ter tido um caso com a esposa de Felipe VI, mas também um plano de fugir e formar uma nova família.

O jornalista norte-americano Jim Russo, que é membro da agência EFE, revelou em uma entrevista com Antonio Montero que teve um relacionamento romântico com Letizia Ortiz, e que, além disso, esse relacionamento estava baseado em questões profissionais. Esses detalhes polêmicos da vida da rainha estão escritos no livro ‘Paparazzi Confidencial’.

Um jornalista norte-americano afirma ter tido um caso amoroso com a rainha consorte

No entanto, não foi apenas isso que Jim Russo expressou contra a mãe da princesa Leonor, pois também afirmou que a rainha chegou a sair com outras pessoas ao mesmo tempo.

"Ao mesmo tempo em que ela estava se deitando com ele, também estava se deitando com David Tejera, o que ele descobriu e por isso terminou o relacionamento. Ele percebeu que ela estava se aproveitando dele e que também estava se deitando com outros dois ao mesmo tempo", detalhou sem mostrar qualquer prova do que foi dito.

Além disso, Jim também disse que a rainha Letizia é uma pessoa agressiva, maníaca e depressiva. No entanto, por outro lado, a jornalista Maica Vasco detalha que durante este período em que teria estado com Letizia, ela também estaria envolvida com Jaime del Burgo e David Tejera.