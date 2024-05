Rodriguinho lança livro sobre BBB com participação de esposa: “Ela foi quem mais sofreu aqui fora”

Rodriguinho aproveitou a visibilidade obtida durante sua participação no BBB 24 para lançar um livro sobre sua experiência dentro do reality.

Em entrevista o gshow, o cantor deu mais detalhes sobre a obra intitulada ‘Rodriguinho - Fora da Caixa - Um novo Ciclo’ e também avaliou sua participação no programa da Globo.

Sobre uma avaliação geral do programa, o cantor disse:

“Dentro estamos completamente cegos e surdos, sem saber nada. No meu caso, entrei sem nunca ter assistido atento a um BBB, por estar trabalhando a maior parte do tempo. Somos expostos a um ambiente hostil, em que nossa personalidade enfrenta situações e dores incomuns e acaba mudando em alguns momentos.”

Participação da esposa no livro

Rodriguinho também comenta sobre a participação da esposa no livro. Segundo o ex-BBB, ela foi peça fundamental em sua jornada no reality,

“Acho que ela foi quem mais sofreu aqui fora com tudo, juntamente com minha família. Ela estava na linha de frente recebendo ataques. Entendo que foi muito difícil aguentar. Quando você vê uma pessoa que você gosta sendo atacada, é difícil ficar quieto pra não prejudicar o jogo. [...] Os haters queriam que o pior acontecesse, mas ninguém soltou a mão de ninguém e, muito pela força dela, minha fortaleza se deu dentro e fora do jogo. Foi uma das experiências mais loucas e incríveis que vivi. Hoje estou em construção, fortalecido no amor e com uma energia criativa e conexão fora do normal para os novos projetos.”

Brigas com Davi

Claro que, no papo, não poderia faltar sua visão sobre as desavenças com Davi, campeão desta edição. Rodriguinho diz que está ciente que o documentário sobre a vida do brother e lançado pelo Globoplay leva o título de uma fala sua logo no início do BBB 24 - ‘Davi - Um cara comum da Bahia’ - e disse que ficou feliz pela citação, mesmo as pessoas não entendendo o que ele quis dizer, segundo ele.

“Vi que a divulgação do documentário estava sendo com uma frase que eu disse, embora a frase tenha sido mal-interpretada, não foi da forma que as pessoas entenderam. [...] Pensando agora sobre a frase, depois de ter compreendido e aprendido sobre o lugar que queriam levar pra reflexão social, me sinto honrado em ter essa frase como título do doc.”