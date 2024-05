Pedro Pascal revela como seu personagem Joel será na segunda temporada de “The Last of Us”

Com a breve mensagem que diz “eu juro”, o ator chileno Pedro Pascal deu uma pequena prévia através de sua conta no Instagram aos milhares de fãs que aguardam ansiosamente a estreia da segunda temporada da bem-sucedida série “The Last of Us”.

ANÚNCIO

No entanto, os fãs terão que continuar esperando, pois, como se sabia, o próprio Pedro Pascal reiterou em sua publicação no Instagram que a segunda temporada da série baseada no popular videogame de mesmo nome só será lançada em 2025.

E embora ainda seja preciso esperar mais um ano para ver na tela a continuação da história de Joel e Ellie, o ator chileno mais querido internacionalmente liberou duas imagens que mostram como ele aparecerá na segunda temporada da série.

Na primeira imagem, vemos um Joel mais velho, enquanto que na segunda imagem podemos observar Ellie, personagem interpretada pela atriz Bella Ramsey, segurando um rifle e em atitude vigilante e sigilosa.

Reação imediata dos seguidores de Pedro Pascal

Após a publicação das imagens, bastaram apenas alguns minutos para que a conta de Pedro Pascal fosse inundada de mensagens relacionadas à série e ao que se pode esperar para vê-la na tela, além de milhares de "curtidas".

"Na temporada 2 Joel está hot", "Pedro, querido... não estamos preparados para o que está por vir...", "Não estou preparado para isso. Foi necessária UMA imagem para me desvendar por completo. Nunca me recuperarei desta temporada", e "Pedro Pascal, não estamos prontos", são apenas alguns dos centenas de comentários que a publicação do chileno acumulou em poucos minutos.

Após interpretar o personagem de Joel em "The Last of Us", Pedro Pascal ficou conhecido em Hollywood como o "Daddy" do cinema, além de ter recebido o prestigioso prêmio de Melhor Ator em Série Dramática no SAG Awards.

Verifique aqui a publicação de Pedro Pascal: