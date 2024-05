O Festival de Cannes se prepara para uma nova tempestade #MeToo

De 14 a 25 de maio, a Riviera francesa será o epicentro do cinema mundial, mostrando o melhor do talento cinematográfico. Enquanto a nata do cinema, incluindo Meryl Streep e Andrea Arnold, se prepara para ser aclamada em Cannes, uma nuvem escura paira sobre o festival. Meios de comunicação franceses anunciam que novas acusações de abusos contra mulheres na indústria do entretenimento europeia devem ser tornadas públicas, podendo ofuscar o brilho de um Cannes feminista.

As conquistas cinematográficas de Streep serão celebradas com uma Palma de Ouro honorária na cerimônia de abertura. Um dia depois, Arnold, a cineasta britânica, receberá o prestigioso Carosse d’Or do sindicato de diretores franceses. E no domingo, outra personalidade influente do cinema britânico será homenageada quando a defensora da diversidade Dame Donna Langley, presidente e diretora de conteúdo da NBCUniversal, for agraciada com o Prêmio Mulheres em Movimento em um jantar luxuoso.

Tudo isso acontece em um ano em que a diretora americana Greta Gerwig preside um júri que inclui mulheres da indústria como Nadine Labaki, Ebro Ceilán, Eva Green e Lily Gladstone, no entanto, a história do 77º festival pode não ser totalmente positiva para as mulheres.

Na véspera da inauguração do Festival de Cannes, os rumores dispararam nesta pequena enclave da Costa Azul sobre a existência de uma lista secreta de dez homens da indústria, incluindo atores e diretores destacados, que abusaram de mulheres. Os nomes, considerados “explosivos”, foram enviados anonimamente ao Centro Nacional do Cinema de Paris e, aparentemente, serão revelados durante o evento. De acordo com o Le Figaro, os organizadores do festival criaram uma equipe de gerenciamento de crise para lidar com as acusações. É possível que algum filme seja retirado do calendário de exibição se seu diretor ou protagonista estiver envolvido.

As iminentes revelações contrastam com a estreia nesta quarta-feira do curta-metragem francês 'Moi Aussi', sobre os abusos na indústria. Prevê-se que o filme, adicionado de última hora ao programa Uma Certa Olhada do festival, seja tão incendiário quanto a lista, devido ao seu conteúdo. Dirigido pela atriz Judith Godrèche, apelidada de 'embaixadora do #MeToo' na França, o filme é baseado nas palavras de muitas trabalhadoras da indústria. O filme é uma peça coral onde diferentes relatos pessoais se entrelaçam. "De repente, diante de mim estavam uma multidão de vítimas, uma realidade não apenas dos Estados Unidos, mas também da França. Histórias de todas as origens sociais e de todas as gerações", disse Godrèche.

Quatro mulheres cineastas em competição

Este ano há quatro diretoras em competição: a premiada Andrea Arnold, Coralie Fargeat e as recém-chegadas Payal Kapadia e Agathe Riedinger. Este número é inferior ao do ano passado, mas superior ao de anos anteriores em que não houve nenhuma, uma ou duas cineastas selecionadas.

O novo curta-metragem da atriz, diretora e produtora francesa Judith Godrèche destacará as experiências das sobreviventes de violência sexual. No entanto, no que diz respeito a Cannes, isso nem sequer é o que todos estão falando na França. Uma nuvem escura está se formando à sombra da 77ª edição do festival, o que pode provocar uma grande tempestade.

Cannes pronto

Tudo está pronto na Croisette francesa para se tornar o epicentro da indústria do entretenimento nas próximas duas semanas. O tapete vermelho está sendo desenrolado para os filmes de estúdio 'Furiosa' de George Miller e 'Horizon: An American Saga' de Kevin Costner, que se juntam a títulos de autores em competição de Paolo Sorrentino, Yorgos Lanthimos, Jacques Audiard ou Andrea Arnold. A expectativa é imensa, especialmente pela aguardada obra 'Megalópolis' de Francis Ford Coppola, que também está presente no festival em Competição. Coppola é um dos poucos diretores a ter ganho a Palma de Ouro duas vezes.

Surpreendentemente, há nada menos que 10 filmes em inglês competindo pela Palma de Ouro: ‘The Apprentice’, ‘Bird’, ‘Emilia Perez’, ‘Megalopolis’, ‘The Shrouds’, ‘The Substance’, ‘Kinds of Kindness’, ‘Limonov’, ‘Anora’ e ‘Oh Canada’. Isso representa mais da metade dos títulos da seção oficial e um recorde para os organizadores. O diretor de Cannes, Thierry Frémaux, admitiu hoje em uma coletiva de imprensa que há uma “forte presença anglo-saxônica americana este ano, mas é uma coincidência”. Sem dúvida, Cannes é um atrativo para projetos renomados em língua inglesa porque garante a maior recepção midiática possível.

Ter filmes de importantes estúdios e estrelas de Hollywood certamente traz prestígio a um Festival que cada vez mais se alimenta das redes sociais e vive para atrair nomes de peso para os glamorosos tapetes vermelhos do Festival. O evento não teve escrúpulos no passado ao oferecer projetos mais leves. Cannes se reorientou para essa área onde populismo e qualidade se encontram, uma área livre da Netflix, que terá este ano a presença de Selena Gomez, Demi Moore, Nicolas Cage, Emma Stone, Cate Blanchett, Richard Gere, Jacob Elordi, Chris Hemsworth e a espanhola Elsa Pataky.

