Novo rosto em ‘Bridgerton’: quem é Francesca a atriz por trás do papel na terceira temporada?

Na televisão, a jovem artista britânica mostrou seu talento em séries como ‘Harlots’ (2018), ‘Pandora’ (2020), ‘Anatomia de um Escândalo’ (2022) e ‘Flowers in the Attic: The Origin’ (2022).

Enquanto isso, no cinema, ela se destacou nos filmes ‘Lutando pela Família’ (2019), ‘Eternos’ (2021) e ‘Enola Holmes 2′ (2022). Seu papel como Francesca é o mais importante de sua carreira até agora.

No entanto, ele já tem várias produções agendadas. “Não sei se realmente posso mencionar quais são, mas acabei de terminar de filmar alguns projetos, então também tenho algumas coisas para sair depois de Bridgerton, o que é realmente emocionante”, disse à Fabric.

“É possível que em algum momento eu me envolva em outro projeto, então tudo está muito ocupado, mas de uma maneira realmente encantadora. Realmente bonito e gerenciável. E então, sim, com sorte, voltaremos a filmar a próxima temporada de Bridgerton em algum momento…”, acrescentou.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton em Bridgerton (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Qual é a história de Francesca em Bridgerton?

Nas duas temporadas anteriores, Francesca - interpretada por Stokes na época - apareceu em um total de cinco episódios. Assim como o resto dos Bridgerton, ela aparece no primeiro episódio da série no debut de sua irmã mais velha, Daphne.

No entanto, ela parte de Londres para morar com sua tia Winnie na cidade rural de Bath. No final da primeira parte, meses após sua partida, ela retorna a Mayfair. Daphne pede que ela lhe mostre o que aprendeu e ela toca o fortepiano.

Na segunda temporada de Bridgerton, Francesca aparece apenas nos três primeiros episódios da produção da Netflix. Em grande parte de suas aparições, ela está tocando seu piano. Agora, na terceira temporada, é a vez dela de fazer sua estreia na sociedade.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton en la tercera temporada de 'Bridgerton' | (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Depois de passar muito tempo em Bath, a sexta dos Bridgerton entrará no mercado matrimonial. Por essa razão, ela passará a maior parte da primeira parte da temporada 3 conhecendo pretendentes e aprendendo a cortejar, uma situação que a intimida.

"Definitivamente há um ar de inocência nela," afirmou Dodd ao Tudum. "Os debutantes são muito jovens. Embora tenham se preparado para esses momentos ao longo de suas vidas, não se pode replicar um baile ou pretendentes que nunca conheceu antes de se aproximarem de você...".

"Ela não está lutando contra isso. Ela irá a esses bailes. Está tentando encontrar um marido", observou. "Acho que a diferença é que ela não está entusiasmada. Ela não passou toda a vida sonhando com como será o dia do seu casamento e como será seu marido. Ela simplesmente sabe que é o momento dela e que isso faz parte da vida, e lá vamos nós".

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton em Bridgerton (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Além da jovem introvertida, a atriz por trás dela também estava muito nervosa ao interpretá-la em sua estreia. "Francesca tem se preparado para (a estreia). Filmar foi absolutamente aterrorizante porque foi bastante cedo na produção", reconheceu.

"Lá havia um pouco de vida imitando a arte. Ela estava nervosa e eu estava nervosa. Ela observava as pessoas e eu observava as pessoas para aprender. Estávamos passando por isso juntas", destacou sobre interpretar seu personagem complexo.

O público poderá ver Hannah Dodd como a pragmática Francesca Bridgerton quando a terceira temporada de Bridgerton estrear mundialmente na Netflix em 16 de maio de 2024.

