Mudança para São Paulo? Gracyanne revela a verdade sobre apartamento de 18m²

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa decidiu se pronunciar depois que uma possível mudança para São Paulo foi noticiada. Segundo ela, apesar de estar no apartamento citado, os planos de mudança não condizem com seu momento atual.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo O Globo, a musa desmentiu as notícias de que teria se mudado temporariamente para um apartamento de 18m² localizado nas proximidades da Avenida Paulista. Segundo ela, sua presença no local é apenas provisória e não indica de fato uma mudança de cidade.

Em declaração ao portal, Gracyanne revelou que segue morando no Rio de Janeiro, e afirmou que sua relação com o apartamento em questão é apenas uma questão de publicidade. “Faço publicidade para essa rede de apartamentos”, declarou. Apesar disso, ela não revelou se uma mudança de cidade está em seus planos futuros ou não.

Recomendado:

Término conturbado

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo aconteceu cercado de polêmicas. Após 15 anos de relacionamento, os dois tornaram a separação pública no último mês de abril. Segundo Gracy, o casal se separou devido a problemas de convivência que envolviam a falta de privacidade e o distanciamento entre os dois.

No entanto, pouco tempo depois boatos de uma possível traição por parte da influenciadora ganharam as redes depois que um caso entre ela e o personal trainer Gilson de Oliveira foi divulgado. Gracyanne foi rápida ao desmentir a situação e revelou que seu envolvimento com o personal aconteceu quando ela e Belo já estavam separados, mas ainda não tinham oficializado o divórcio. Segundo ela, o cantor sabia de seu relacionamento.

Depois de algum tempo, foi a vez de um caso do pagodeiro ser divulgado na mídia. Ao que tudo indica, Belo estaria conhecendo melhor a modelo Ray Fligliuzzi, sendo que o relacionamento entre os dois estaria acontecendo há 4 meses e seria um completo segredo para todos, incluindo a ex-esposa do cantor.