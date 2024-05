Maya Massafera publica foto com presente de admirador misterioso

A influenciadora Maya Massafera compartilhou imagens de um presente que a deixou completamente feliz e emocionada. Conforme publicado pela Quem, ela posou com um enorme buquê de rosas vermelhas que foi enviado por um admirador misterioso. Sem revelar a origem do presente, ela postou duas imagens nos stories de seu Instagram com uma mensagem de agradecimento pelo carinho.

Apesar de não ter revelado quem foi o responsável por enviar o mimo, algumas colunas e páginas das redes sociais apontam que o admirador da influenciadora seria um nome conhecido entre os famosos. Até o momento, mais detalhes sobre a identidade da pessoa responsável pelo envio das rosas não foram divulgados ou confirmados.

Maya Massafera posa com buquê de rosas. (Reprodução / Instagram)

Volta às redes sociais

Maya recentemente voltou ao Instagram para revelar seu novo visual e desde então vem recebendo diversos comentários de apoio dos seguidores anônimos e famosos. Em meio a diversas publicações, ela compartilhou ensaios fotográficos elaborados e fotos que mostram seu novo visual em detalhes. Além disso, nos stories, Maya também vem interagindo constantemente com seus seguidores.

Apesar de compartilhar diversos registros revelando o resultado dos procedimentos de redesignação sexual e feminilização facial, ela ainda não conversou abertamente com os seguidores e evita publicar vídeos em que aparece falando. Ela teria passado por uma série de intervenções cirúrgicas e clínicas para modificar os traços faciais e alcançar a aparência desejada, mas as mudanças não pararam por aí.

Segundo a publicação, Maya também teria realizado um procedimento para modificar sua voz. Algo que ainda não foi confirmado, ou negado, por ela. Por conta disso, boatos indicam que a influenciadora deve se manter em silêncio sobre o tema por mais algum tempo, já que estaria gravando um documentário sobre seu processo de transição onde irá revelar os detalhes das etapas de transição de gênero vivenciadas por ela.