MasterChef Brasil: Participante famoso na China não levou o troféu. Lembra dele?

Victor Vieira, do MasterChef Brasil 4, segue na cozinha de um restaurante espanhol na China

Faz tempo que Victor Vieira, do MasterChef Brasil 4, não encara uma competição gastronômica na televisão. Mas, os fãs do polêmico participante do reality show apresentado por Ana Paula Padrão pode acompanhar parte da sua vida pelas redes sociais.

ANÚNCIO

Em seu perfil oficial no Instagram, Vic Vieira conta com mais de 93 mil seguidores que acompanham parte do seu dia pilotando os fogões dos restaurantes da China.

Segundo o perfil, o ex-participante do MasterChef Brasil faz parte da equipe do Tomatito Xangai, restaurante inspirado nos bares espanhóis dos anos 1980, que foi premiado como “melhor novo restaurante” da cidade chinesa logo no seu ano de abertura.

Recomendado:

As aventuras do ex-MasterChef Brasil

Além do trabalho na cozinha, Victor Vieira também mostra um lado viajante nas redes sociais. Ao mexer no scroll da página é possível acompanhar algumas aventuras do cozinheiro pela Ásia e Europa.

Em alguns reels, o ex-participante do MasterChef Brasil também aparece com os filhos durante as viagens, mas ele opta por seguir com o foco na gastronomia.

Num post, por exemplo, Vic Vieira caminha pelas ruas de Berlim, na Alemanha, em busca de comidas de rua, mostrando seguidores que mesmo após o MasterChef Brasil algumas coisas não mudaram.

O lado espiritual de Victor também aparece em outra publicação, onde ele aparece desvendando as planícies tibetanas de Qinghai e Ganzu.

MasterChef Brasil pelo mundo

Além deste ex-concorrente do troféu MasterChef Brasil, Caroline Martins também deixou as broncas que levou dos chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella no passado e conquistou o mundo.

Caroline Martins quase foi expulsa da 4ª temporada do MasterChef Brasil, mas acabou ganhando fama em Manchester, Inglaterra (Reprodução/Instagram)

Fora do reality gastronômico da Band, a icônica participante que quase foi expulsa da 4ª temporada do MasterChef Brasil ganhou fama e hoje domina os fogões numa importante cidade da Europa.

Após tantos anos e algumas experiências em restaurantes premiados com estrelas Michelin, como Galvin La Chapelle, Caroline hoje é dona de um restaurante brasileiro em Manchester (Inglaterra).