‘Legalmente Loira’: Todos os detalhes da prequela estrelada por Reese Witherspoon

Não é o único projeto sobre este personagem

Na Amazon MGM Studios, não só está sendo desenvolvida a série 'Elle' derivada de 'Legalmente Loira', mas também um spinoff está em produção.

Este último está sendo escrito e produzido pela dupla criativa Josh Schwartz e Stephanie Savage, conhecidos pelo seu trabalho em 'Gossip Girl'.

Reese Witherspoon expressou sua empolgação por este projeto, destacando a oportunidade de explorar como 'Elle Woods' navegou em seu mundo durante a adolescência com sua personalidade distintiva e inteligência.

"A atriz expressou no evento de Prime Video: "Não poderia estar mais animada com esta série. Os fãs vão descobrir como Elle Woods se destacava em seu mundo adolescente com sua personalidade marcante e inteligência, de maneiras que apenas nossa querida Elle poderia fazer. O que poderia ser melhor do que isso?! Estou imensamente grata às incríveis equipes da Prime Video e Hello Sunshine - juntamente com nossa incrível roteirista Laura Kittrell - por tornarem realidade esse sonho meu. Legalmente Loira está de volta."

Até o momento, não há data de lançamento para esses dois projetos, só se sabe que estará disponível até 2025, então só nos resta esperar por mais notícias.