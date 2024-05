‘Uma Natureza Violenta’: sobre o que se trata o filme de terror que faz os espectadores vomitarem?

‘Uma Natureza Violenta’ é um filme de terror altamente elogiado no Rotten Tomatoes em 2024, rapidamente se tornou um dos filmes de terror mais aguardados do ano.

ANÚNCIO

Com uma pontuação de 95% no Rotten Tomatoes, este filme impressionou a crítica e causou casos de vômito entre os espectadores.

A data de lançamento de ‘In a Violent Nature’ (título original) está agendada para 31 de maio nos cinemas dos Estados Unidos.

Recomendado:

O filme será lançado sem classificação, o que significa que não recebeu uma classificação etária da MPAA. Isso indica que ele conterá conteúdo gráfico e violento, e não será adequado para crianças.

Planos de distribuição

Após sua estreia nos cinemas, espera-se que ‘In a Violent Nature’ esteja disponível na plataforma de streaming Shudder em uma data posterior em 2024.

Embora ainda não tenha sido anunciada a data exata de lançamento em streaming, espera-se que esteja disponível para ser assistido em casa em algum momento.

‘Uma Natureza Violenta’ recebeu uma aclamação crítica significativa, com uma pontuação de 95% no Rotten Tomatoes, no entanto, também recebeu uma pontuação regular do IMDb, com 5.9/10.

O filme deixou a crítica impressionada com seu foco na perspectiva do assassino em série e suas cenas de assassinatos horripilantes e perturbadoras.

Além disso, foram relatados casos de vômitos entre os espectadores, o que demonstra o impacto visceral que tem na audiência.

Enredo e personagens

A trama gira em torno de Johnny, um assassino morto que é ressuscitado por um grupo de adolescentes depois de removerem um medalhão de uma torre de vigia de incêndios desmoronada na floresta.

Johnny fica obcecado em recuperar seu corpo e decide matar os adolescentes responsáveis e qualquer um que fique em seu caminho.

Este filme de terror se inspira na franquia ‘Sexta-feira 13′, embora não esteja diretamente relacionado a ela.

O diretor Chris Nash mencionou em uma entrevista no Dreadcentral que o filme incorpora elementos dos filmes de Jason Voorhees e apresenta uma perspectiva única e brutal.

E, embora compartilhe semelhanças, o filme oferece sua própria abordagem e mergulha no mundo do assassino em série a partir de uma perspectiva diferente.