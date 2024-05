Santos faz homenagem a Charlie Brown Jr. em camisa com quantidades limitadas

O Charlie Brown Jr. Sem dúvidas foi uma das bandas brasileiras mais icônicas dos anos 1990 e 2000. Com as músicas eternizadas na voz do vocalista Chorão, o grupo emplacou diversos sucessos nas paradas sempre relembrando sua origem e história, que teve uma certa conexão com o Santos F.C. Desta forma, não foi inesperada a homenagem feita pelo time que lançou uma nova camisa em homenagem a banda.

Conforme publicado pelo GE, a camisa em questão é feita pela Umbro e está disponível em quantidade limitada pela loja virtual do clube, ao todo foram feitas apenas 1992 camisetas, sendo o número uma referência em relação a data de criação do Charlie Brown Jr. Cada peça é vendida pelo valor de R$599,90.

História antiga

A relação entre o Santos e o Charlie Brown Jr é antiga, visto que Chorão, vocalista da banda, era torcedor do clube e sempre deixava clara sua paixão pelo time. Desde o falecimento do cantor, no ano de 2013, diversas foram as homenagens feitas a ele pelo Peixe.

No entanto, a nova camisa já está sendo considerada pelos usuários das redes sociais como uma das mais bonitas. O novo modelo é preto com listras pretas, gola em V e detalhes dourados contornando o logo da banda, que aparece na área central da peça, o brasão do time e alguns detalhes pontuais espalhados pela camiseta. Nas mangas foi adicionada uma faixa com pequenos skatistas bordados também em dourado.

Para garantir a exclusividade, cada uma das 1992 peças é numerada. Além disso, junto da numeração existe uma pequena mensagem refletindo a importância da banda para o clube e do clube para a banda, em especial para Chorão. Por se tratar de uma edição comemorativa, o time profissional não será visto trajando a peça, que fica de fora das vestimentas oficiais utilizadas dentro de campo.