Renascer: Buba é chamada de aberração ao encontrar os pais transfóbicos

Buba (Gabriela Medeiros) enfrenta a transfobia de frente nos próximos capítulos de Renascer. Ao visitar os pais, a psicóloga é rejeitada pela mãe, que bate com a porta na sua cara, e pelo pai, que a chama de aberração.

Mesmo acompanhada por José Augusto (Renan Monteiro), os primeiros momentos da mulher transexual em sua cidade natal não serão fáceis.

Meire (Malu Galli) será a primeira pessoa encontrada pela personagem de Gabriela Medeiros, que chega na casa da família e bate na porta. Mas, o reencontro com a mãe não acontece como ela imaginou. A dona de casa não reconhece Buba como mulher e pergunta se ela é Beto, nome da personagem antes da transição de gênero.

No meio de tanta tensão, Buba diz que a mãe pode chamá-la de filha e Meire rejeita o reencontro, afirmando que não se lembra dela.

Humberto (Guilherme Fontes) também rejeita a visita de Buba. O novo personagem de Renascer chega a dizer que a filha é uma aberração. O homem ainda afirma que seu filho morreu e chega a ameaçar a psicóloga da novela das 21 horas.

Augusto convence os pais de Buba do contrário

Diante de tanto ódio, José Augusto decide que precisa conversar com os pais de Buba. Apaixonado, ele encontra Meire para tentá-la convencer do contrário, mas a mãe da personagem vivida por Gabriela Medeiros não dá ouvidos ao médico.

Porém, o destino faz com que Buba e Meire se encontrem diante do túmulo da avó dela. Depois da rejeição, segundo informações do jornal O Globo, Meire pede para conversar com a filha.

Aos prantos, ela pede perdão pelo passado e convida Buba para visitar a casa onde ela cresceu. Será neste local que a briga com o pai preconceituoso acontece.

Diante das ameaças feitas pelo pai, Buba está decidida a nunca mais voltar, mas Meire também vai com a filha e pede um abraço: “Você está tão linda, filha… Eu te amo tanto”, afirma a mãe de Buba.

