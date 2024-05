Rei Charles III revelou um efeito colateral devido ao tratamento contra o câncer

O rei Charles III compartilhou parte de sua experiência pessoal como parte de seu tratamento contra o câncer e detalhou que tem apresentado efeitos colaterais.

O monarca falou sobre sua experiência na segunda-feira em uma conversa com o veterano do exército britânico e sobrevivente de câncer Aaron Mapplebeck, enquanto visitava o Museu de Voo do Exército em Middle Wallop, Hampshire, Inglaterra. Ambos falaram sobre o que tiveram que passar devido ao tratamento, e foi aí que Mapplebeck disse ao Rei que durante a quimioterapia que recebeu no ano passado para o câncer testicular, perdeu o paladar. Charles III, de 75 anos, respondeu que o mesmo aconteceu com ele, ele perdeu o paladar, conforme relatado pelo The Independent.

Sua Majestade não especificou se também perdeu o sentido do olfato, embora seja muito provável, uma vez que o paladar e o olfato estão intimamente relacionados. Ambos os sintomas são efeitos colaterais da quimioterapia.

Rei Charles III chegou ao Museu de Voo do Exército de helicóptero e parecia muito sorridente. O momento foi oportuno para que entregasse a seu filho, o príncipe William, o comando do antigo regimento do Príncipe Harry.

O rei Charles III e Harry

O referido meio destacou que durante a visita do príncipe Harry ao Reino Unido, houve um momento em que ele e o rei Charles III estavam a apenas 20 minutos de distância em Londres. No entanto, a mídia reportou que não se encontraram, o que tem sido muito criticado pelo público, questionando por que o monarca não reservou tempo em sua agenda para ver seu filho.

O último encontro registrado entre pai e filho foi em fevereiro passado, quando Harry o visitou após a notícia de que ele tinha câncer.

“O Independent afirma que a distância entre a Catedral de São Paulo, onde Harry celebrou uma cerimônia pelo décimo aniversário dos Jogos Invictus, e o Palácio de Buckingham, onde Charles organizou uma festa no jardim de primavera, é de pouco mais de duas milhas (ou cerca de £ 14 em um Uber).”

Apesar das críticas, porta-vozes de Harry expressaram que ele entende o quão ocupado está seu pai.