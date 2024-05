Quem é Bridget Moynahan, a mãe do primeiro filho de Tom Brady, e por que ela deixou essas mensagens?

As reações ao ‘roast’ de Tom Brady e Netflix parecem não ter fim. Durante três horas, celebridades, comediantes e atletas como Kevin Hart, Randy Moss, Nikki Glaser, Kim Kardashian, Will Ferrell, Bill Belichick, Robert Kraft, Julian Edelman e Rob Gronkowski fizeram piadas pesadas sobre o ex-jogador da NFL.

ANÚNCIO

‘Roast’ de Tom Brady

Os convidados puderam desfrutar das piadas e insultos dirigidos a Brady, mas o que mais se destacou foram os detalhes de seus relacionamentos passados. Mas uma de suas ex-namoradas não ficou nada feliz.

Bridget Moynahan escreveu sobre o ‘roast’ de Tom Brady

Bridget Moynahan, com quem teve um relacionamento de dois anos, expressou sua insatisfação, assim como a ex-esposa de Tom, Gisele Bündchen. "As pessoas leais levam as coisas mais pessoalmente porque nunca fariam essa merda com você", escreveu Bridget citando uma frase de Gail Kim-Irvine. A atriz acrescentou um "Muito verdade" antes da frase. Moynahan e Brady compartilham um filho.

Recomendado:

“Mas sério, Tom, é o melhor que já interpretou por muito tempo. Você se aposentou, depois voltou e depois se aposentou de novo, eu entendo, é difícil se afastar de algo que não é sua namorada grávida, é difícil”, disse Glaser em uma de suas piadas. “Ei, para ser justa, ele não sabia que ela estava grávida, só pensava que ela estava engordando”.

Gisele Bündchen teria dado sua opinião sobre o ‘roast’ da Netflix

De acordo com uma fonte próxima citada pela revista People, Gisele está "profundamente decepcionada com a representação desrespeitosa de sua família no roast de domingo à noite".

Kevin Hart, Nikki Glaser, Drew Bledsoe e Julian Edelman foram responsáveis por fazer comentários bastante pesados sobre o casamento que terminou em 2002.

“Gisele te deu um ultimato, ela disse para você ir embora ou acabou. […] Quando você tem a oportunidade de completar oito e nove anos, e tudo o que isso vai custar é sua esposa e seus filhos. Você tem que fazer o que tiver que fazer”, disse Hart. “Foda-se as crianças.”.

Inclusive, Brady também contou uma piada: “Sinto falta do amor da minha vida... o futebol americano”.