As fotos da princesa Leonor sem maquiagem

A princesa Leonor está prestes a concluir seu primeiro ano na Academia Geral Militar de Zaragoza, onde ingressou há quase 1 ano para se formar no Exército de Terra como parte de seu caminho para se tornar a próxima rainha da Espanha. Atualmente, ela está na etapa final de sua formação militar e em breve seguirá seu caminho com novos estudos.

ANÚNCIO

A princesa Leonor e suas fotos mais naturais: sem vestígios de maquiagem

No entanto, naquela época, a princesa Leonor esteve acompanhada de seus pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia, e sua irmã, a infanta Sofía.

Foi numa quinta-feira, 17 de agosto, como um dos mais de 600 alunos que se incorporaram a uma nova promoção de cadetes, futuros oficiais do Exército de Terra, da Guarda Civil e dos Corpos Comuns das Forças Armadas, que a princesa de Astúrias chegou acompanhada de sua família ao local que seria sua nova casa durante o próximo ano.

Recomendado:

Princesa Leonor (Toni Galan/Getty Images)

O primeiro marco pessoal dela chegaria em 7 de outubro, quando ela prestou juramento à bandeira da Espanha. Com sua entrada na Academia Geral Militar de Saragoça, Leonor iniciou sua formação militar de três anos e estudará nos três Exércitos para se tornar Capitã Geral e Chefe dos Exércitos Terrestre, Marítimo e Aéreo.

Leonor de Bourbon mostrou-se ao natural ao ingressar na Academia Geral Militar de Saragoça

A princesa de Astúrias chegou com sua família em um dia tão importante e escolheu um visual muito informal composto por uma camisa azul, calças brancas e tênis do mesmo tom. Além disso, ela estava com o cabelo preso e sem uma única gota de maquiagem.

Princesa Leonor (Toni Galan/Getty Images)

A princesa Leonor conseguiu adaptar-se desde o primeiro momento às normas da Academia de Saragoça em relação ao seu cabelo loiro, que terá que manter preso durante a sua formação militar, por isso, decidiu usar um rabo de cavalo e sem vestígios de maquilhagem, mostrando assim o seu lado mais natural.