“Onde estão os limites da Netflix?”: a polêmica cena sexual em sua nova minissérie que gerou escândalo nas redes

A Netflix foi duramente criticada depois que milhares de telespectadores britânicos tiveram que se deparar com um pênis completamente ereto em um novo drama. Os telespectadores, parlamentares e ativistas escolares ficaram surpresos com o episódio final da minissérie de seis episódios ‘Um Homem por Inteiro’ da gigante do streaming.

A Netflix está no centro da polêmica com uma cena totalmente explícita

O reconhecido ator Tom Pelphrey deixou cair sua toalha depois de usar Viagra para se exibir diante de seu colega protagonista Jeff Daniels em uma das adaptações do livro mais vendido de 1998 do autor Tom White.

Acredita-se que é a primeira vez que um drama convencional da televisão britânica quebra o tabu ao mostrar um pênis ereto, e não houve aviso prévio sobre a nudez gráfica.

A situação trouxe à tona preocupações sobre a regulação dos serviços de streaming, especialmente em relação às crianças. O gigante do streaming já está envolvido em uma polêmica anterior por seu drama ‘Bebê Rena’ por não proteger a identidade de um assediador que inspirou a história popular.

Trata-se de uma cena da minissérie ‘ Um Homem por Inteiro’

Quanto ao assunto, a popular colunista de espectadores Mary Killen disse: “Não quero ver imagens sexuais explícitas quando assisto a um drama. Já há demais e isso nos está reduzindo a nada mais do que animais”.

"Não se deve obrigar os espectadores a assistir pornografia. Essa tendência acabará em lágrimas porque é deprimente, pouco misteriosa e tira parte da magia da vida", acrescentou um colaborador do Googlebox.

“Um pênis visivelmente ereto não só é repugnante para muitos espectadores normais, como do ponto de vista artístico é completamente desnecessário: um olhar para baixo, uma sobrancelha levantada teria sido muito mais eficaz”, comentou Anne Atkins, colaboradora do Pensamento do Dia da Rádio 4.