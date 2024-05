O ridículo motivo pelo qual Harry e Meghan Markle recusaram que Archie tenha um título real

Desde que nasceu Archie, os duques de Sussex fizeram tudo o que estava ao seu alcance para protegê-lo. Harry e Meghan Markle até chegaram a rejeitar um título que a falecida rainha Elizabeth II concedeu ao seu bisneto para evitar que zombassem dele. Quando Harry e Meghan se casaram, receberam os títulos de ‘duques de Sussex’, ‘condes de Dumbarton’ e ‘barão e baronesa Kilkee’, concedidos pela falecida rainha Elizabeth II em 2018.

Qual é o título real que Harry e Meghan Markle rejeitaram?

Assim como o pequeno Archie está na linha de sucessão ao trono britânico, também lhe foi dada a opção de ser nomeado ‘conde de Dumbarton’, devido ao direito real que possui por ser filho do príncipe Harry.

Meghan Markle / Príncipe Harry Os ex-duques não escapam das críticas (Joshua Sammer/Ben Stansall / AFP / Getty Images)

No entanto, de acordo com relatos, o casamento formado pela ex-atriz e pelo irmão do príncipe William o rejeitou por medo de que pudessem intimidá-lo, que ele recebesse apelidos ou alcunhas.

“Não gostaram da ideia de que Archie fosse chamado Conde de Dumbarton porque começava com a palavra ‘tonto’ (em inglês) [e] estavam preocupados com como isso pareceria”, revelou uma fonte ao ‘The Telegraph’.

Meghan Markle teria recusado o título real de Archie para protegê-lo contra gozações ou apelidos

Apesar de inicialmente ter sido nomeado como Archie Harrison Mountbatten Windsor, em março de 2023, Harry e Meghan asseguraram que não queriam negar ao filho o seu ‘direito de nascimento’. Assim, em breve, o título de príncipe Archie de Sussex será oficializado.

Alguns pensam que a busca por justiça de Meghan Markle pode afetar sua relação com seus filhos no futuro, devido ao fato de sua decisão de sair da realeza fazer com que seus dois filhos, Archie e Lilibet, percam todos os seus direitos e benefícios reais. Especialmente agora que o casal vive nos Estados Unidos e se recusa a levar seus filhos para o Reino Unido.