O príncipe Harry aproveitou para se encontrar com a família de Lady Di

Príncipe Harry

O Príncipe Harry, Duque de Sussex da Grã-Bretanha, observa enquanto o Rei Charles III da Grã-Bretanha deixa a Abadia de Westminster após a coroação no centro de Londres, no sábado, 6 de maio de 2023. A cerimônia de coroação é a primeira na Grã-Bretanha em 70 anos e apenas a segunda na história a ser televisionada. Charles será o 40º monarca reinante a ser coroado na igreja central de Londres desde o Rei Guilherme I em 1066. (Foto de Ben Stansall/POOL via AP)

(Ben Stansall/AP)