O inesperado e desconhecido filme que está fazendo sucesso na Netflix: é baseado em uma história real impactante

Os filmes ‘antigos’ estão tendo um segundo fôlego na plataforma da Netflix, tanto que chegam ao Top 10 dos mais assistidos nos fins de semana. Um deles foi lançado em 2012 e tem como protagonistas Nicolas Cage e John Cusack. Trata-se de ‘Abaixo de Zero’.

ANÚNCIO

O filme é baseado em fatos reais, especificamente nos crimes do assassino em série Robert Hansen e na investigação realizada pela Polícia Estadual do Alasca para encontrar o criminoso, tudo isso através de uma mulher que conseguiu escapar de seu sequestrador.

A história segue o detetive Jack Halcombe (Nicolas Cage), que recebe o caso de Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), uma prostituta de 17 anos que foi sequestrada e resgatada por um agente.

Recomendado:

Ao ser libertada, a jovem acusa diretamente Robert Hansen (John Cusack) de ser o responsável por seu cativeiro. No entanto, ninguém na polícia acredita nela, pois ele é um cidadão conhecido e de boa conduta.

Outra morte acelera o caso

Enquanto o agente reúne informações e elabora um perfil, Debbie Peters (Gia Mantegna) é sequestrada e levada para a casa de Hansen em Anchorage.

Após momentos de tensão, ele a coloca em seu avião particular e a deixa fugir no meio da floresta, mas acaba atirando nela pelas costas com seu rifle antes de dar o tiro de misericórdia e roubar seu colar como troféu, conforme reportado pelo portal El Comercio do Peru.

O testemunho de Cindy deixa Hansen nervoso, então ele contrata Carl Galenski (Brad Henke) para matar Paulson, e ele se une ao ex-proxeneta dela, Clate Johnson (50 Cent), para encontrá-la e concluir o trabalho.

Por sua vez, Halcombe segue os passos do assassino, mas não consegue provar a responsabilidade de Robert, enquanto luta para que a má reputação da jovem não afete o caso que poderia prender o responsável por sequestrar 30 pessoas e tirar a vida de 17 mulheres.

Além de Cadge e Cusack, o elenco contou com o rapper 50 Cent e a então estrela jovem Vanessa Hudgens. O filme foi exibido em poucas salas de cinema, sendo lançado em alguns casos diretamente em vídeo sob demanda.