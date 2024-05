O guarda-costas de Brad Pitt afirma que Angelina Jolie sabotou a relação do ator com seus filhos

A situação do Pitt-Jolie há muito tempo tem sido relatada como bastante grave. Desde a separação do casal, tem sido notado que os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt passam mais tempo com a mãe do que com o pai, e em várias ocasiões foram denunciados os abusos que teriam sofrido por causa dele. No entanto, o guarda de segurança do ator e proprietário da SRS Global Security, Tony Webb, afirma que a relação quebrada de Pitt com seus filhos teria sido culpa de Jolie por sabotá-la.

Webb, que em seu tempo foi um dos chefes de segurança do casal midiático, falou sobre como Angelina Jolie queria que seus filhos evitassem seu pai durante as visitas de custódia. O guarda, que começou a trabalhar para Jolie em 2000 e fez parte da equipe de segurança dela e de sua família por duas décadas, afirmou que o assistente da atriz, Michael Vieira, pediu a ele para convencer dois de seus funcionários a não testemunharem na audiência de custódia do ex-casal, de acordo com documentos judiciais apresentados no Tribunal Superior de Los Angeles e obtidos pela Us Weekly.

O proprietário da SRS Global Security entendeu que o assistente de Angelina estava fazendo essa solicitação em nome da atriz e, por isso, explicou que não tinha poder para impedi-los, pois eles eram contratados independentes e não funcionários de sua empresa, conforme pode ser lido nos documentos citados pela revista americana.

No entanto, o assistente de Jolie insistiu que ela lembrasse aos seus funcionários que haviam assinado acordos de confidencialidade com a Sra. Jolie e que deveria lembrá-los e dizer-lhes que se testemunhassem no caso da atriz ela iria processá-los.

O agente de segurança disse sobre o que Angelina Jolie teria feito com seus filhos em relação ao pai, Brad Pitt?

A Web comunicou isso aos trabalhadores e um deles, Ross Foster, disse que "tinha a intenção de testemunhar independentemente do acordo de confidencialidade se recebesse uma intimação judicial".

“Quando o senhor Foster me disse isso, também me disse que, se solicitado, testemunharia sobre as declarações que ouviu da senhora Jolie dirigidas às crianças, encorajando-as a evitar passar tempo com o senhor Pitt durante as visitas de custódia”, destaca.