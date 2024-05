O filme mais sombrio da Netflix vai arrepiar completamente a sua pele

Um filme belga chegou à plataforma da Netflix e já está no Top 10 dos mais assistidos em streaming. Trata-se de “‘O Som do Caos’, um filme que irá mantê-lo em suspense com sua história cheia de intrigas.

“Matt, um influenciador e pai do recém-nascido Julius, descobre um segredo sombrio do passado de seu pai. Ele inicia uma investigação profunda que abrirá uma caixa de segredos e revelará mais dramas familiares do que o esperado. Ao mesmo tempo, Liv, sua esposa, está profundamente preocupada com a atitude de seu marido e fará de tudo para ajudá-lo”, sugere a sinopse oficial.

‘O Som do Caos’ é um filme que vai arrepiar quem decidir vê-lo. Dirigido por Steffen Geypens, já acumula 8,75 milhões de horas visualizadas esta semana, o que o coloca no top 3 de filmes com língua não inglesa mais vistos da semana, atrás de ‘Still time’ e do aclamado ‘Sem novidades no front’, destaca o portal Infobae.

A crítica surpreendida

Para a crítica que está tão bem posicionada, é um grande feito, pois normalmente esses lugares são ocupados por filmes em português ou feitos pelo mercado asiático devido à maior demanda no idioma original. Que um filme belga se destaque entre os mais assistidos da Netflix certamente aumentará a demanda pelo restante dos filmes europeus.

De acordo com Martin Cid no IMDb: "O filme tem uma fotografia muito boa, uma grande direção e cenas muito boas para um roteiro que não se arrisca muito dos padrões estabelecidos nos filmes de terror baseados em uma casa nos subúrbios".

Destaca que o diretor foi bastante inteligente, pois a produção entregou um produto fácil de assistir e massificável sem comprometer sua visão artística, o que dá um nível superior aos filmes de thriller psicológico mais básicos na competição.