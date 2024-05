O filme mais cru da Netflix e que fará você repensar toda a sua vida

Do catálogo da Netflix , existem filmes lançados há muitos anos nas telonas e que agora ocupam um lugar na lista de streaming. Estamos falando de ‘A terra dos bons costumes’, um filme cujo lançamento ocorreu no Festival de Cinema de Toronto em 2018.

O que acontece quando a rotina diária começa a pesar? É possível recomeçar do zero estando no meio da vida? Estas são algumas das perguntas levantadas por ‘A terra dos bons costumes’ e suas respostas prometem fazer você refletir.

De acordo com a crítica, é um filme cru que expõe um drama no qual temas como a busca de sentido na vida, arrependimento e tomada de decisões vão te arrepiar.

O sentido da vida e a dura realidade

"Anders Hill (Ben Mendelsohn) não aguenta mais sua confortável vida no refinado Westport, em Connecticut. Então ele decide se aposentar e deixar sua esposa (Edie Falco), na esperança de recuperar o desejo de viver. Logo ele se depara com a dura realidade de suas decisões: passa os dias procurando coisas para preencher suas prateleiras vazias, se deitando com desconhecidas e se sentindo muito perdido", destaca a sinopse da Netflix.

‘A terra dos bons costumes’ é dirigido e co-produzido por Nicole Holofcener, o filme tem como protagonistas Ben Mendelsohn (Austrália), Edie Falco, Connie Britton, Thomas Mann e Elizabeth Marvel.

Desde o seu lançamento, ‘A terra dos bons costumes’ tem sido bem recebida pela crítica, como a do jornal ‘The Guardian’ que a descreveu como “um estudo jocoso, triste e implacavelmente preciso do tédio suburbano”.

O filme tem a duração de 98 minutos e está disponível na Netflix, portanto, recomendamos que você assuma o controle da tela pequena neste fim de semana e assista a este filme que te fará refletir.