Netflix: o filme assustador que é realmente arrepiante

Trata-se do filme argentino 'O Médico Alemão', estrelado por Natalia Oreiro e Diego Peretti

Na plataforma da Netflix, há séries e filmes de países latino-americanos que valem a pena assistir. Uma que é altamente recomendada pela crítica é o filme argentino, ‘O Médico Alemão’, estrelado por Natalia Oreiro e Diego Peretti, os atores de clássicos como ‘Infância Clandestina’ e ‘No são vocês, somos nós’.

Foi lançado em 2013 e é escrito e dirigido por Lucía Puenzo. Trata-se da história de uma família argentina que, no verão de 1960, encontra no caminho para Bariloche um estrangeiro alemão que acaba se hospedando em sua pousada e que não é outro senão Josef Mengele, um médico alemão e um dos criminosos mais conhecidos do nazismo e da Segunda Guerra Mundial.

Com um começo cheio de mistério, a trama fica intensa quando o casal Eva (Natalia Oreiro) e Enzo (Diego Peretti), que desconhecem sua verdadeira identidade, aceitam-no como o primeiro hóspede da pousada que possuem em Bariloche, às margens do lago Nahuel Huapi. A partir daí, surgem problemas, uma vez que os protagonistas manifestam posições opostas sobre a doença de sua filha, Lilith (Florencia Bado).

Uma hóspede com uma história de crimes

Acontece que a adolescente tem um corpo muito pequeno para a idade dela, e este médico oferece um tratamento tentador, mas controverso, para que ela cresça alguns centímetros. Isso continua até descobrirem que estão vivendo com um dos criminosos de guerra mais cruéis da história, que planeja realizar um de seus sinistros experimentos.

“Uma jovem família abre uma pousada à beira de um lago na Patagônia, mas não faz ideia de que seu primeiro hóspede será um criminoso de guerra nazista”, diz a sinopse oficial do filme na Netflix, também conhecido como ‘O Médico Alemão’ e baseado no romance homônimo da diretora.

Foi escolhido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como pré-candidato a ‘Melhor Filme em Língua Estrangeira’ para o Oscar pela Argentina. Com 1 hora e 33 minutos de duração, ‘O Médico Alemão não tem desperdício e é adequado para maiores de 13 anos.