Netflix: a impressionante série de 8 episódios baseada em um caso real devastador

A lista de séries na plataforma da Netflix é bastante extensa, mas nos últimos dias uma delas está chamando a atenção dos telespectadores pela realidade que reflete. Trata-se de ‘Intimidade’, que aborda o tema de vazamentos de vídeos ou fotos privadas que impactaram na mídia.

A série tem como tema central o dano que pode causar a uma pessoa e ao seu ambiente a divulgação de um vídeo sexual sem o seu consentimento. Embora seja uma série de ficção, sua inspiração também vem de alguns casos reais, o que nos lembra que ainda há um longo caminho a percorrer em termos de conscientização sobre o assunto.

A história é sobre Malen (Itziar Ituño), uma prefeita fictícia que sofre a divulgação de um vídeo íntimo que acaba virando sua vida de cabeça para baixo. Paralelamente, é contada a história de Ane (Verónica Echegui), uma trabalhadora de fábrica que passou pelo mesmo problema, porém em uma situação muito mais vulnerável, resultando em seu suicídio.

De acordo com o portal Espinof, as criadoras Laura Sarmiento e Verónica Fernández tentaram visibilizar nela o julgamento social e midiático ao qual as vítimas desses crimes são submetidas.

Casos que têm pontos em comum

Sarmiento esclarece que "não se baseia em um caso real", tanto o desenvolvimento da história quanto os personagens são fictícios, embora tenham pontos em comum com casos reais, e cita exemplos como o de Olvido Hormigos ou o de Iveco.

O caso Iveco ocorreu em 2019: uma trabalhadora da fábrica da Iveco sofreu a divulgação de um vídeo íntimo, que começou a se espalhar massivamente entre seus colegas de trabalho (cerca de 2.500 funcionários) e acabou tirando a própria vida. Apesar de uma investigação ter sido aberta, no final não houve nenhuma condenação.

A série ‘Intimidad’ se posicionou entre os primeiros lugares do top 10 da Netflix e a crítica espera que esta série contribua para conscientizar os espectadores sobre o tema que aborda.