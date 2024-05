MasterChef Brasil: Quase expulsa, participante ganhou fama na Inglaterra

Caroline Martins quase foi expulsa da 4ª temporada do MasterChef Brasil, mas acabou ganhando fama em Manchester, Inglaterra

Caroline Martins está bem longe das broncas que levou dos chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella. A icônica participante que quase foi expulsa da 4ª temporada do MasterChef Brasil ganhou fama, mas acabou virando a página e se transformando em uma grande cozinheira.

Após tantos anos e algumas experiências em restaurantes premiados com estrelas Michelin, como Galvin La Chapelle, Caroline hoje é dona de um restaurante brasileiro em Manchester (Inglaterra) e outro na cidade de São Paulo.

Mas, em 2020, a ex-MasterChef Brasil enfrentou o desafio da pandemia e precisou se reinventar. Com as portas fechadas, Caroline virou chef particular e acabou entrando para o elenco do Great British Menu da BBC, entre os anos de 2022 e 2023.

A competição gastronômica da Inglaterra fez a participante mais desbocada do MasterChef Brasil ganhar mais seguidores e mais sucesso com a comida brasileira no exterior.

A fusão da gastronomia brasileira e britânica fez Caroline Martins também ser chamada, em 2022, para o Blossom Street Social, que fica no bairro de Ancoats, em Manchester. Ela fez tanto sucesso que foi nomeada como ‘PopUp do Ano’ pelo Manchester Food and Drink Festival Awards.

Em 2023, Caroline Martins avançou mais abrindo o restaurante São Paulo by Caroline Martins, também em Manchester (Inglaterra), onde apresenta um menu degustação e cardápio de petiscos.

Jurado retorna com força ao MasterChef

O Chef Henrique Fogaça, que deixou o reality gastronômico no ano passado, também volta a julgar os cozinheiros amadores selecionados para enfrentar o temido relógio nesta nova temporada do MasterChef Brasil.

Em 2024, Henrique Fogaça volta ao MasterChef Brasil para avaliar os cozinheiros amadores (Reprodução/Band)

No ano de 2023, sua saída repentina assustou os fãs do programa da Band, mas foi necessária para que o famoso Chef conseguisse lidar com alguns problemas pessoais.

Na época, a Band chamou o Chef Rodrigo Oliveira para substituir Henrique Fogaça, mas ele não foi muito aceito pelos fãs do MasterChef Brasil. Henrique retornou para julgar os pratos nas últimas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+.