Kéfera manda indireta sobre RS e tamanho dos músculos chamam a atenção: “Esperando você colocar o caminhão nas costas no fim do vídeo”

Kéfera é uma das famosas que está focada em ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seu Instagram, a atriz publicou um vídeo pedindo doações ao estado, e aproveitou para dar uma ‘bronca’ em outros famosos.

Segundo a ‘Marie Claire’, Kéfera está trabalhando em um centro de coletas no bairro de Pinheiros, São Paulo, juntamente com outros influenciadores. Ainda segundo o site, o grupo havia arrecadado mais de 150 toneladas de doações até o momento.

Em vídeo postado durante a segunda-feira (13), a ex-youtuber aparece em frente a um caminhão ‘convocando’ outras pessoas.

“Vamo, levanta! Levanta que tem mais caminhão indo embora com doação. Tá na hora de você doar”, disse. Em seguida, Kéfera é ainda mais direta.

“Se não doou, tá fazendo o que? ‘Ai, eu quero ajudar!’. Vai ficar só fazendo post? Bota a mão na massa! Doa teus negócios, doa comida, item de higiene”. Ela também pede doações de qualidade. “Não manda coisa cagada, e nem menstruada, pelo amor de Deus, tenha bom senso”.

Além dos elogios a atitude da influenciadora, muitas pessoas repararam nos músculos das jovens.

“Fiquei sabendo q o caminhão quebrou no meio do caminho e a própria kefera levou ele nas costas até o destino final, nossa diva maromba”; “Ela do tamanho do caminhão kkk amo muito” e “Eu esperando você colocar o caminhão nas costas no fim do vídeo” foram algumas das mensagens dos fãs.

Saiba quem era o médico do ES que morreu em abrigo enquanto atuava como voluntário no RS

O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, que atuava como voluntário para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, na segunda-feira (13). A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. O profissional, que morava e trabalhava em Vila Velha, no Espírito Santo, gravou um vídeo falando sobre a expectativa em atuar pela primeira vez em uma ação humanitária (veja abaixo).

“Hoje estou fazendo uma coisa diferente: pela primeira vez, vou partir para uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente”, começou o médico. “Então, saí um pouco da rotina, do nosso conforto de consultório. A cirurgia acabou agora pouco, a gente já emendou nessa missão. São 4h da manhã agora. A gente está indo para lá ajudar os nossos irmãos que estão precisando”, disse.

Leandro ressaltou que, assim que chegasse ao Rio Grande do Sul, atualizaria seus seguidores sobre a situação das enchentes. “Eu vou tentar passar para vocês aqui a real situação que está acontecendo lá, até mesmo para a gente conseguir juntar mais forças para ajudar o pessoal, que está precisando em meio a essa catástrofe no Sul. Assim que eu conseguir, eu mostro tudo que está acontecendo e vamos juntos nessa missão. Conto com a oração de vocês para a gente juntar forças e ajudar o máximo de vidas que a gente conseguir”, afirmou.