Kate Middleton e William: sua filha Charlotte é a mistura perfeita entre sua mãe e Lady Di

La pequeña de 8 años ha inspirado muchos de sus looks en los que llevó su abuela

A princesa Charlotte, filha de William e Kate Middleton, tornou-se, aos 9 anos, um dos membros da família real britânica mais famosos e seguidos, pois ela deslumbra com sua beleza e carisma desde tão jovem.

ANÚNCIO

Nesse sentido, várias vozes apontaram que a pequena se parece muito com sua avó, Lady Di. Isso tanto fisicamente, quanto em seu encanto.

Mas a filha de Kate Middleton também surpreende porque é um verdadeiro clone de sua mãe, algo que foi confirmado pela Inteligência Artificial, que mostrou como a pequena se parecerá no futuro.

Recomendado:

Inteligência Artificial: a princesa Charlotte se tornará um clone de Kate Middleton

Uma conta do Instagram não oficial que segue as atividades da família real britânica, e especialmente da princesa Charlotte, revelou imagens que mostram como ela poderia parecer no futuro.

Eles não deixam dúvidas de que, sendo adolescente, ela será ainda mais parecida com sua mãe do que é atualmente, então fica claro que os genes dela fizeram seu trabalho.

Mas não apenas se assemelha muito à sua mãe, mas também à mencionada Diana de Gales, o que também foi comentado nas redes, indicando que é a combinação perfeita de ambas.

Um usuário comentou a imagem através da conta do Instagram, dizendo: “Kate + Diana = Charlotte”.

Como Charlotte parecerá no futuro de acordo com a IA: um clone de Kate Middleton e Lady Di