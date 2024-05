Justin Bieber vai ser pai! Hailey exibiu sua barriga de grávida com uma postagem emocionante

Depois de meses de rumores, foi confirmado que Hailey e Justin Bieber se tornariam pais após uma série de aparições misteriosas e diversas postagens nas redes sociais. A notícia foi confirmada pelo casal através das redes sociais, com um vídeo emocionante e uma série de fotos onde a modelo finalmente exibe sua barriga de grávida.

O vídeo com o qual Justin Bieber e Hailey Bieber confirmaram a gravidez

Justin Bieber e Hailey Bieber acabam de enlouquecer as redes sociais com o especial anúncio da chegada de seu primeiro bebê, desde seu casamento em Nova York em setembro de 2018.

Nas imagens, pode-se ver um vídeo com tons vintage onde o casal compartilha um momento emotivo em um campo, enquanto Hailey Bieber se torna a musa e modelo de Justin Bieber, mostrando sua barriga de grávida para a câmera do cantor canadense, fazendo uma de suas poses mais doces.

Neste momento, Hailey Bieber optou por um vestido com tons nupciais, longo e com renda floral, com um véu cobrindo sua cabeça e óculos de sol, enquanto exibe suas icônicas unhas minimalistas, tudo isso enquanto Justin se torna o fotógrafo estrela deste momento especial.

Posteriormente, um vídeo mostra o casal aparentemente renovando seus votos, pois a modelo de 27 anos segura um pergaminho enquanto se dirige ao marido, tudo isso diante de um pastor que testemunha o doce momento em que ambos se beijam, compartilhando sua emoção pela chegada de um novo bebê à família Bieber.

Justin Bieber, por outro lado, veste uma roupa muito menos formal e mais descontraída com uma jaqueta oversized, uma camisa branca e calças pretas, enquanto segura uma taça de vinho com a qual brinda pelo novo integrante, onde também se pode ver a emoção que não só envolve o cantor de 30 anos, mas também a famosa modelo.

A razão pela qual Hailey Bieber tinha medo de se tornar mãe

Hailey Bieber já havia expressado seu desejo de se tornar mãe ao lado de Justin Bieber, "nos próximos dois anos", mas em outra entrevista no final de 2023 revelou o medo que sentia, pois a série de críticas das quais foi vítima foi suficiente para ela reconsiderar sua decisão:

“Tenho muita vontade de ter filhos, mas tenho medo”, e continuou: “Basta que as pessoas falem coisas sobre meu marido ou meus amigos. Não consigo imaginar ter que lidar com pessoas que falam coisas sobre uma criança”.

Por outro lado, Justin Bieber declarou em uma entrevista há alguns anos que desejava se tornar pai e ter uma pequena tribo, mas respeitava a decisão de Hailey: “Acho que depende da Hailey porque é o corpo dela. Vou ter tantos filhos quantos a Hailey desejar. Adoraria ter uma pequena tribo. Mas, sim, é o corpo dela e o que ela quiser fazer. Acredito que ela queira ter vários”.

Tudo isso acontece depois que o casal compartilhou postagens preocupantes e foram vistos saindo de uma igreja, e o pai de Hailey pediu orações por eles.