Iza faz chá revelação ‘intimista’ para divulgar nome e sexo do bebê

Iza revela nome e sexo do bebê em chá revelação

Iza, de 33 anos, revelou em suas redes sociais o sexo do bebê que está esperando, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

O anúncio foi feito durante a segunda-feira (13), em vídeo de um chá revelação publicado no Instagram. A cantora está esperando uma menina.

Além do anúncio do sexo, o nome também foi divulgado: Nala. Nas imagens, Iza e Yuri Lima aparecem próximos de balões, que estouram em uma chuva de papel rosa.

“Bem-vinda, Nala”, escreveu a mamãe na legenda. O nome é em homenagem ao personagem ‘Rei Leão’, que Iza dublou na nova versão de 2019. Já na versão original a voz da personagem ficou por conta simplesmente de Beyoncé.

Yuri Lima, pai da bebê, respondeu a publicação dizendo: “Vem, filhota” e “Ela vai andar grudada no pai, não quero saber”.

Cantora Iza conta detalhes da sua descoberta e as mudanças que essa novidade trouxe para a sua vida

No dia 14 de abril. a cantora do hit “Dona de Mim” contou ao programa Fantástico detalhes da sua gravidez.

A descoberta da gravidez, sem dúvida, marcou um momento especial para a artista e sua família, a chegada de um bebê é sempre um momento de grande alegria e transformação, e para Iza não foi diferente.

Na reportagem, a cantora compartilha o momento da sua descoberta, os planos para ajustar sua agenda de trabalho para acomodar as necessidades de sua família e garantir que possa passar tempo de qualidade com seu bebê, mesmo enquanto continua a seguir sua paixão pela música.

E a reação do seu parceiro o jogador de futebol, Yuri Lima, foi a mais emocionante possível. “Aí ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela, gritou, vou ser pai”, disse Iza.

A gravidez da cantora nos traz uma grande revolução e mostra que não existe idade para viver uma gravidez repleta de plenitude e confiança.

A gravidez após os 34 anos é uma experiência única que traz consigo uma série de considerações e desafios especiais. É importante que as mulheres estejam cientes dos possíveis riscos e tomem medidas para garantir uma gestação saudável, incluindo consultas médicas regulares, estilo de vida saudável e cuidados pré-natais adequados.