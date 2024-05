Globo confirma reprise de Viver a Vida: Será que no horário de Alma Gêmea?

A Globo confirmou a reprise da novela Viver a Vida, escrita por Manoel Carlos. Porém, a obra de Maneco não vai ser exibida nas tardes da televisão aberta, substituindo Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo, mas no canal Viva.

ANÚNCIO

A trama de 2009, que tem Taís Araújo como a primeira Helena negra nas novelas do autor, vai substituir América, no horário das 22 horas.

A estreia da novela Viver a Vida deve acontecer no dia 22 de julho. Com isso, é possível pensar que a trama do horário nobre possa substituir outra trama nas tardes da Globo, já que o Viva também serve como um teste de audiência das reprises.

Recomendado:

Taís Araújo derrapou interpretando Helena

Em 2009, Taís Araújo foi muito criticada pelos fãs das novelas da Globo e sofreu com isso. Durante o Assim Como a Gente, último projeto de Fátima Bernardes dentro da Globo, a famosa contou que ficou com medo de tudo.

“Eu comi aquela pilha e fiquei imobilizada, com muito medo de tudo, da minha carreira acabar e não ter outra chance. Eu fiquei paralisada”, revelou a atriz.

Na novela Viver a Vida, Helena era uma modelo internacional que largou tudo para casar (Reprodução/Instagram)

Com o fim de Viver a Vida, Taís Araújo voltou a estudar e assumiu que a novela de Manoel Carlos foi fundamental: “A frustração foi do tamanho da expectativa que eu tinha. Mas, vou falar uma coisa para vocês, foi fundamental para eu ser a atriz que sou hoje. Isso é amadurecimento”.

Relembre a história da novela Viver a Vida

Diferente de todas as Helenas de Manoel Carlos, em Viver a Vida a protagonista era uma modelo internacional que largaria tudo para se casar com o empresário Marcos (José Mayer), que era ex-marido de Teresa (Lília Cabral), uma mulher determinada a ter seu marido de volta.

Na novela Viver a Vida (2009), Helena (Taís Araújo) e Luciana (Alinne Moraes) são inimigas dentro e fora do mundo da moda (Renato Rocha Miranda/Globo)

Embates entre as personagens de Taís Araújo e Lília Cabral eram comuns na novela da Globo. Quem também atormentou a protagonista da trama foi a arrogante Luciana (Alinne Moraes), que foi sua maior rival.

Viver a Vida também traz histórias além da protagonista, como a de Gustavo (Marcello Airoldi), que tenta controlar cada passo da esposa Betina (Letícia Spiller) e da filha Clarisse (Cecília Dassi).

O que ninguém desconfia é que Gustavo esconde uma paixão pela prima de sua esposa, que é interpretada pela atriz Camila Morgado, atualmente no elenco de Renascer.