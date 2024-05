Este é o significado do nome escolhido por Iza para sua primeira filha

É uma menina! Em um momento de revelação intimista a cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima descobriram que serão pais de uma menina. Conforme publicado pela Quem, além de revelar o sexo do primeiro bebê do casal, os dois também aproveitaram a ocasião para contar o nome escolhido para a pequena.

ANÚNCIO

Em uma publicação realizada em suas redes sociais, a cantora revelou que a filha receberá o nome de Nala e o significado por traz dele reflete uma das grandes conquistas profissionais da cantora. Em 2019, Iza foi responsável por dar voz à personagem Nala no live-action de “O Rei Leão”. A leoa é a companheira de Simba, que o apoia em sua jornada para retomar sua terra das mãos de seu tio, Scar. Na versão em inglês, a personagem foi dublada pela diva Beyoncé.

A origem e o significado do nome

Nala é um nome de origem africana surgido na região dos Grandes Lagos da África. Seu significado é “presente” ou “dádiva”. Outra possível origem para o nome vem da cultura indiana, onde a palavra recebe outro significado, sendo estes “amorosa” ou “a que ama”.

Recomendado:

Após revelar a escolha do nome, Iza recebeu diversos comentários de famosos e anônimos no vídeo do chá revelação. Muitos elogiaram a forma como a cantora e o jogador optaram por fazer a revelação.

“Amei a revelação! Simples e linda! Mais uma vez você acertando em tudo”, comentou uma seguidora. “A leoa mais linda dessa savana toda! Saúde e muita luz! Titio já ama”, comentou outro seguidor fazendo referência ao personagem da famosa história da Disney.

Quem também não deixou passar a oportunidade de comentar na publicação foi o próprio Yuri Lima, que fez questão de registrar a emoção ao saber que será pai de uma menina. “Vem filhota! Ela vai andar grudada no pai, não quero saber!”.