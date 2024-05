Este é o apartamento de 18m² em que Gracyanne Barbosa está morando após o divórcio

Após o término de seu relacionamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa, compartilhou com seus seguidores que está de mudança para a cidade de São Paulo. Deixando para trás a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a influenciadora já tem um novo espaço para ficar em São Paulo.

Segundo publicado pela IstoÉ, Gracyanne escolheu um pequeno apartamento tipo studio localizado nas proximidades de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Paulista. O espaço, que ainda é temporário, tem 18m² e possui diárias de R$200, mas apesar de ser aconchegante ainda não é o suficiente para atender a todas as necessidades da influenciadora.

Em declaração, ela afirmou: “Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles”. Apesar disso, Gracyanne já escolheu e passou a treinar em uma das maiores academias da cidade.

Interior do studio em que Gracyanne Barbosa está morando. (Reprodução)

Mudanças e superação

Desde o anúncio sobre o término de seu casamento com o cantor Belo, Gracyanne se viu envolvida em uma série de polêmicas. Recentemente, durante sua participação no podcast “PodCats”, a musa fitness abriu o jogo, desabafou e esclareceu polêmicas nas quais seu nome foi envolvido.

Entre seus desabafos, ela declarou que as possibilidades de uma reconciliação com o cantor Belo são, neste momento, praticamente nulas. “Não é uma decisão só minha. Agora a gente está muito ferido. Mesmo que a gente não tenha assinado o divórcio, a gente se insulta, se magoa, diz coisas pesadas, então, hoje, agora, não teria volta”.

A declaração da influenciadora vem em um momento posterior a divulgação de um possível caso extraconjugal de Belo, que está “conhecendo melhor” a modelo Ray Figliuzzi. Apesar de confirmar que não tinha conhecimento do relacionamento do ex-marido, ao contrário dele que sabia de seu envolvimento com o personal trainer Gilson de Oliveira, Gracyanne revelou que não vai comentar sobre a vida do pagodeiro e que não busca saber sobre seus relacionamentos.