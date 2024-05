“Está se preparando”: o inesperado encontro de Camila Parker com a suposta ‘amante’ de William

Camila Parker tem sido uma das mulheres mais criticadas da realeza britânica após ter sido amante do agora Rei Charles quando este estava casado com Lady Di, por isso vê-la tornar-se rainha consorte tem causado repúdio entre os seguidores da lembrada princesa.

ANÚNCIO

A esposa do monarca tem sido rotulada como a 'eterna amante', por isso Rose Hanbury, a mulher com quem sentimentalmente ligam o príncipe William, tem sido comparada com ela e agora um encontro entre ambas tem dado o que falar.

As mulheres foram fotografadas em um momento de sofrmento de Kate Middleton, que tem um câncer que a manteve afastada de eventos públicos desde dezembro de 2023, então as críticas não demoraram a aparecer.

Recomendado:

A foto de Camilla Parker ao lado de Rose Hanbury

Através das redes sociais, uma imagem de Camila Parker conversando com Rose Hanbury se tornou viral, o que indignou os internautas por considerarem inapropriado o encontro no meio da convalescença da princesa de Gales, aumentando assim os rumores.

“A amante de William simplesmente sai casualmente com Camilla, vídeos gerados por IA de Kate Middleton, que não foi vista de forma crível desde 28 de dezembro de 2023. Sim, algo sombrio está acontecendo bem diante de nós. Isso é uma loucura”, escreveu um usuário em X junto à imagem.”

Muitos asseguram que Parker começa a preparar Hanbury para sua chegada ao trono diante da possível não volta de Middleton ao trono. Lembremos que a ex-modelo foi ligada ao futuro herdeiro ao trono desde 2018, quando foram vistos dançando em um bar.

“Por que Camilla faria isso se Kate está doente?”. A ex-amante, que se tornou esposa, se reúne com a amante atual para treiná-la em ‘Como se tornar uma esposa’? Os britânicos devem começar a exigir a verdade sobre Kate. Não há algo inquietantemente familiar nisso?”, “Cada dia que passa isso fica mais estranho”, “Camilla é o pior que pode acontecer à Monarquia. Ela é um desastre e uma destruidora de lares, claramente abraçando a outra mulher do Herdeiro”, foram alguns comentários.

Hanbury e Parker passaram juntas o fim de semana durante o último dia das provas de cavalos de Badminton, onde foram vistas conversando entre risadas, exibindo uma boa relação.