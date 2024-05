“É assustador como ele a abraça”, Anne Hathaway é vista ao lado de famoso designer

Anne Hathaway é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, aos 41 anos, está triunfando como nunca, especialmente após o lançamento de seu mais recente filme, ‘A ideia de você'.

A famosa mostrou-se feliz com este filme onde atua ao lado do ator Nicholas Galitzine, mas recentemente causou polêmica nas redes por outro motivo.

As fotos de Anne Hathaway com um famoso designer que causaram preocupação nas redes sociais

Anne Hathaway felicitou o estilista italiano Valentino Garavani com algumas fotos no Instagram, mas as imagens que ela compartilhou desencadearam polêmica e preocupação entre seus seguidores.

“Ao meu amado @realmrvalentino Feliz aniversário ao eterno Imperador, que também tenho a sorte de chamar de um dos meus amigos mais queridos 🌹”, escreveu a atriz junto com fotos em que ela aparece posando com ele.

No entanto, o que chamou a atenção foi que o designer abraça Anne com muita efusividade, segura sua mão e até tenta beijá-la, embora ela não pareça tão receptiva.

"Irmão, um amigo? Você vê a maneira como ele a abraça? É assustador", "ok cada imagem é pior que a outra", "sinto muito, mas esse cara é estranho, como ele a beija e abraça e até segura a mão dela", "o que o marido dela dirá dessas fotos, é um pouco estranho", "não é apenas estranho, ele parece um cheetos com essa cor de pele", "não sei o que é mais perturbador, como ele a abraça, ou o bronzeado dele", "é assustador como ele a abraça, me dá medo e me preocupa que ela ache isso normal", e "ok esse homem é cor de laranja", foram algumas das reações nas redes.

Muitos criticaram a forma como o estilista abraça e beija a atriz Instagram (@annehathaway/Instagram)

No entanto, muitos saíram em sua defesa, garantindo que ele é apenas um amigo, e também que Valentino “é gay”, então não há perigo algum, além do fato de que se seu marido estivesse incomodado, ela não teria compartilhado essas fotos.