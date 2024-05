De elegante a vulgar? Os looks caros de Meghan Markle na Nigéria que têm dado o que falar

Meghan Markle e o príncipe Harry reservaram um tempo em suas agendas para viajar à Nigéria para promover sua fundação Archewell, falar sobre saúde mental em diferentes organizações e até escolas, além de conhecer a cultura do país. No entanto, foi a ex-atriz que roubou todas as atenções com os looks que usou nos três dias de visita.

Markle cuidou de carregar suas malas com looks modernos, elegantes e até ousados ao optar por combinações de artesãos, mas também de grandes marcas como Carolina Herrera, Dior e Cartier.

Além de suas roupas, ela também gastou alguns euros em joias e sapatos, por isso a mídia internacional afirma que ele teria desembolsado pelo menos 100.000 euros.

Os caros e comentados looks de Meghan Markle na Nigéria

Decote profundo

Para a primeira atividade de Meghan e Harry na Nigéria, a famosa optou por um vestido longo cor-de-rosa pálido da marca Heidi Merrick. A peça tinha gola alta, ajustada e saia escalonada com aberturas geométricas na parte das costas.

O look gerou grande controvérsia nas redes sociais por mostrar grande parte de suas costas, mesmo estando em uma escola.

Terno

Os ternos de alfaiataria continuam sendo os favoritos da ex-duquesa de Sussex, por isso, depois de se mostrar com seu vestido rosa empoeirado, ela se destacou com um conjunto de alfaiataria de Altuzarra que já havia mostrado em 2018. O conjunto é composto por um blazer em crepe elástico liso com gola de entalhe e bolsos embutidos, e calças bootcut com uma sutil elasticidade.

Decote de honra

Num outro encontro do casal, Meghan estreou um vestido com decote coração em branco da St. Agni (400 euros), ao qual deu ainda mais elegância com brincos vintage da Dior e outras joias.

Vermelho paixão

Depois de apostar em cores neutras, ela se destacou em um evento de Mulheres em Liderança com um vestido vermelho de decote redondo e alças finas que tinha um pequeno babado na parte inferior. Ela complementou o look com sandálias nude da Aquazzura, brincos de meio aro em ouro amarelo da Kimai, a pulseira Diamond Hex Tennis da Ariel Gordon Maffei, o colar da Logan Hollowell e a pulseira Love da Cartier.

Vestido halter

Meghan gerou opiniões divididas ao chegar com um visual da designer Johanna Ortiz, em cor bege, com decote em V e lenço combinando, que custa 1.100 euros. Ela combinou o visual com sandálias de salto alto da Burberry e suas joias.

Embora muitos tenham elogiado sua elegância, houve quem considerasse que a peça não estava adequada para o evento, pois esperavam vê-la com um estilo mais confortável e fresco.

Saia pareo

Numa outra reunião com nigerianos, ela apareceu com uma elegante camisa branca da Carolina Herrera combinada com uma saia pareo da marca nigeriana Regalia by FAL, em tons de azul, juntamente com óculos de sol Santa Barbara da Heidi Merrick (245 euros), sandálias douradas da Burberry, brincos de clip com ametistas da Lanvin e um anel Birks Iconic, de ouro rosa e diamantes, da Maison Birks, avaliado em cerca de 4.500 euros.

Parece tropical

A esposa de Harry surpreendeu com um estilo que raramente exibiu ao aparecer com um vestido longo até o tornozelo composto por alças bordadas e removíveis, elaborado em tecido jacquard gravado e adornado com grandes folhas de palmeira.

Selo Carolina Herrera

Uma das peças com as quais ela cativou foi um vestido de seda em amarelo da Carolina Herrera que está avaliado em cerca de 3.700 euros. Ele é perfeito para todos os tipos de silhuetas e a ex-real combinou com sandálias ‘slingback’ da Aquazzura em nude, por 595 euros, e o tradicional lenço da Nigéria em tons de verde. Ela também adicionou brincos da Jennifer Meyer (cerca de 3.000 euros), um colar da Aurate New York (15.000 euros) e várias pulseiras.