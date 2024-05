Confirmada a segunda temporada de ‘Shogun’, quem do elenco original está retornando?

Uma história de jogos de poder no Japão do século XVI

‘Shogun’ tem sido um enorme sucesso, e diz-se que a minissérie se tornará uma série completa, pois já estão preparando a segunda temporada.

De acordo com algumas fontes do Deadline, o produtor e protagonista da série, Hiroyuki Sanada, assinou um contrato com a FX para interpretar novamente o Senhor Yoshii Toranaga por mais uma temporada.

‘Shogun’ é baseado no romance homônimo de James Clavell, que narra as aventuras de Toranaga, um brilhante estrategista que conseguiu se tornar xogum e impor um período de paz durante seu governo no Japão.

Até o momento, não se sabe quem mais retornará para ‘Shogun’, além de Hiroyuki Sanada, no entanto, a mudança de série limitada para série completa poderia fazê-la competir em outra categoria no Emmy Awards de 2024.

Esta produção foi indicada na categoria de 'Melhor série limitada ou de antologia', mas como terá outra temporada, o Deadline compartilhou que seus responsáveis estariam interessados em competir na categoria de 'Melhor série dramática'.

Apesar de não ser a primeira série limitada a mudar de categoria, geralmente é permitido competir na categoria ‘Melhor série limitada ou antologia’ na primeira temporada e a partir da segunda na categoria apropriada, como aconteceu com ‘Downton Abbey’, ‘Big Little Lies’ e ‘The White Lotus’.

Tudo dependerá da organização do Emmy e das datas limite que impuseram, embora seja pouco provável que consigam, o fato de terem planejado continuar a história pode ajudá-los.

‘Shogun’ foi escrita por Justin Marks e Rachel Kondo, é a série mais cara que a FX produziu até o momento, levando 6 anos de desenvolvimento em vários continentes. Não se sabe se levarão o mesmo tempo para fazer a segunda temporada, embora os fãs da série provavelmente esperem o tempo que for necessário para ter a mesma qualidade da primeira.