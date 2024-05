Como Justin Bieber e sua esposa Hailey mantiveram a gravidez em segredo

O anúncio da gravidez de Justin e Hailey Bieber causou um alvoroço nas redes sociais, deixando muitos se perguntando como o famoso casal conseguiu manter em segredo a emocionante notícia por tanto tempo. Na quinta-feira, 9 de maio, os Bieber anunciaram que estão esperando um bebê, compartilhando um vídeo de sua renovação de votos no Havaí no Instagram.

Embora estivessem animados para compartilhar a notícia, uma fonte próxima ao casal revelou à PEOPLE que eles queriam manter a gravidez em segredo pelo maior tempo possível. "Quando descobriram que a Hailey estava grávida, foi o melhor dia para eles. Ambos estavam muito animados com isso", disse a fonte. "Eles se sentem muito abençoados. Também têm sentido um grande instinto protetor em relação ao bebê desde o momento em que descobriram".

Hailey e Justin Bieber estão mais do que felizes nesta nova fase

O casal compartilhou a notícia com familiares e amigos próximos no início da gravidez, mas queria desfrutar em privacidade antes de torná-la pública. "Eles pediram aos amigos que não compartilhassem até estarem prontos para anunciar", acrescentou a fonte. Enquanto isso, Hailey evitou fazer aparições públicas notáveis, como o Met Gala, optando por eventos mais discretos. Ela compareceu ao Coachella 2024 com seu marido, exibindo looks confortáveis e descontraídos.

Os Bieber foram vistos no festival Coachella nos dias 12 e 13 de abril, desfrutando do ambiente descontraído. Hailey optou por looks confortáveis que escondiam sua gravidez, como uma jaqueta de couro folgada que cobria sua barriga e um moletom com capuz. Apesar dos rumores sobre seu casamento, uma fonte garantiu que o casal estava feliz e unido.

Com o anúncio da gravidez, os Bieber estão entusiasmados com esta nova etapa em suas vidas e estão ansiosos para dar as boas-vindas ao seu primeiro filho. Enquanto isso, o segredo bem guardado por seis meses finalmente veio à tona, deixando seus seguidores animados com essa nova aventura do famoso casal.