Cannes 2024: detalhes e figuras que você deve prestar atenção durante o festival

Tudo está pronto para que este 14 de maio seja realizada o majestoso tapete vermelho da inauguração da 77ª edição do Festival Internacional de Cinema em Cannes com um grande número de atores, atrizes, produtores e diretores de todo o mundo.

Documentários, estreias, projeções, atividades especiais e artistas nas galas fazem parte do que será visto durante doze dias. Além disso, a presença latina, em especial coproduções mexicanas.

Damos-te uma visão geral do que faz parte do programa, de um dos festivais mais esperados do ano.

Entre os lançamentos mais comentados do Festival de Cannes 2024 estão desde um musical com Selena Gomez até Sebastian Stan transformado em Donald Trump.

Competição

Estes são os 10 títulos que estão na corrida pela Palma de Ouro: ‘The Apprentice’, do diretor Ali Abbasi; ‘Anora’, de Sean Baker; ‘Caught by the tides’, de Jia Zhangke; ‘Emilia Perez’, de Jacques Audiard. Também ‘The Shrouds’, de David Cronenberg; ‘The Substance’, de Coralie Fargeat; ‘Bird’, de Andrea Arnold; ‘Kinds of kindness’ de Yórgos Lanthimos; ‘Megalopolis’, de Francis Ford Coppola e ‘The seed of the sacred fig’, de Mohammad Rasoulof.

Produções latinas

Emilia Pérez, um filme de Jacques Audiard, é uma coprodução entre França e México. A trama é muito mexicana com toques musicais que se ambienta ao país e segue um integrante do narcotráfico que quer mudar de sexo para fugir das autoridades. O filme é estrelado por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña e Edgar Ramírez. Outra mexicana é Marinthia Gutiérrez Velazco, que participa da seleção da Semana da Crítica com seu curta-metragem Ella se queda.

Controvérsias

Os diretores canadenses Evan Johnson, Galen Johnson e Guy Maddin escolheram Alicia Vikander e Cate Blanchett para a sombria sátira ‘Rumours’ sobre líderes mundiais que se reúnem em uma cúpula do G7 e depois se perdem na floresta.

Além disso, estreia ‘Moi Aussi’, o curta documentário de Judith Godrèche sobre o movimento #MeToo.

Kevin Costner

‘Horizon. Uma Saga Americana’, de Kevin Costner, chega para mostrar a história dos Estados Unidos, que após 20 anos sem dirigir, embarcou em quatro longas-metragens que atravessam o século XIX do oeste americano, incluindo a guerra civil. O diretor e ator apresenta em Cannes o primeiro filme, fora de competição.

Pesos pesados

Entre as estrelas mais esperadas estão Jacob Elordi, Selena Gomez, Catherine Deneuve, Richard Gere, Nicolas Cage, George Lucas, Adam Driver, Michelle Pfeiffer, Shia Labeouf, Demi Moore, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Emma Stone, Dustin Hoffman, Greta Gerwig, Willem Dafoe, entre outros.