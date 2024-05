Bridgerton: o que precisa de saber sobre a terceira temporada da série da Netflix

Depois de dois anos gerando muita expectativa, a aguardada terceira temporada de ‘Bridgerton’ finalmente chegará ao catálogo da Netflix em todo o mundo durante a terceira semana de maio.

ANÚNCIO

A série promete replicar o sucesso de suas antecessoras com o desenvolvimento do relacionamento entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton e com um grande elenco que inclui novos rostos.

Quer saber mais detalhes do projeto baseado no romance Romancing Mister Bridgerton de Julia Quinn? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa: desde a sinopse até a data de lançamento.

Recomendado:

Sobre o que é a terceira temporada de ‘Bridgerton’?

No início da terceira temporada de ‘Bridgerton’, Penelope desistiu para sempre de seu sonho de conquistar seu crush Colin depois de ouvir o que ele disse sobre ela na segunda temporada.

"Agora que isso ficou para trás, Penelope decide que é hora de se casar, preferencialmente com alguém que lhe ofereça a independência que ela precisa para continuar sendo lady Whistledown, longe de sua mãe e de suas irmãs", diz a sinopse compartilhada pela Netflix.

"Infelizmente, suas inseguranças minam todas as suas tentativas de casamento. Enquanto isso, Colin retorna de sua viagem de verão feliz com sua imagem renovada, mas fica desconcertado com o inesperado desprezo de Penelope, a única pessoa que sempre o amou como ele é", continua.

Bridgerton (Netflix © 2024)

“Com a esperança de recuperar sua amizade, Colin propõe ajudá-la a ter mais confiança para encontrar um pretendente. Quando essa mentoria começa a dar frutos, Colin se questiona se o que sente por Penelope é amizade... ou algo mais”.

"E como se tudo isso não fosse suficiente para Penelope, ela está distante de Eloise, que encontrou apoio em uma pessoa inesperada, e passar tanto tempo com os Bridgertons torna cada vez mais difícil manter o segredo de seu 'alter ego', lady Whistledown", conclui.

Elenco

Nicola Coughlan e Luke Newton, que interpretaram Penelope Featherington e Colin Bridgerton desde o início de Bridgerton, retomam seus papéis nesta temporada.

Além da nova dupla protagonista, o elenco desta entrega será marcado pela chegada de novos rostos e pela saída de algumas de suas estrelas mais reconhecidas, como Phoebe Dynevor.

Entre os rostos familiares que regressarão estão Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (a rainha Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington) e Bessie Carter (Prudence Featherington).

Cena da terceira temporada de 'Bridgerton' (Netflix © 2024)

Assim como também, Jessica Madsen (Cressida Cowper), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix) e Julie Andrews (Lady Whistledown).

Por outro lado, entre as novas adições à série, encontram-se Hannah Dodd como o novo rosto de Francesca Bridgerton; Daniel Francis interpretando Marcus Anderson, um novo e simpático membro da alta sociedade; James Phoon como o elegante Harry Dankworth e Sam Phillips no papel de Lord Debling, o novo pretendente de Penelope.

Episódios

Terá um total de 8 episódios. Os capítulos da série, produzida pela Shondaland com Jess Brownell como a nova showrunner, serão lançados em duas partes.

Os episódios da parte 1 são:

Episódio 1 : ‘Fora das Sombras’

: ‘Fora das Sombras’ Episódio 2 : ‘Quão Brilhante a Lua’

: ‘Quão Brilhante a Lua’ Episódio 3 : ‘Forças da Natureza’

: ‘Forças da Natureza’ Episódio 4: ‘Velhos Amigos’

Os episódios da parte 2 são:

Episódio 5 : ‘Tick Tock’

: ‘Tick Tock’ Episódio 6 : ‘Conquistando o Sr. Bridgerton’

: ‘Conquistando o Sr. Bridgerton’ Episódio 7 : ‘União de Mãos’

: ‘União de Mãos’ Episódio 8: ‘Para a Luz’

Brownell, que é a escritora da série, também atua como produtora executiva do projeto juntamente com Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

Cena da terceira temporada de 'Bridgerton' (Netflix © 2024)

Estreia

Os primeiros quatro episódios da terceira temporada de Bridgerton serão lançados em 16 de maio de 2024. A segunda metade estará disponível a partir de 13 de junho deste ano.

Cenas da terceira temporada de 'Bridgerton' (Netflix © 2024)

Trailer