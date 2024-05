Atitude de fã durante show de Taylor Swift deixa internet revoltada: ‘Merecia a cadeia’

Um caso registrado durante o show de Taylor Swift em Paris segue chocando o mundo. Conforme publicado pela Quem, na apresentação realizada no dia 10 de maio uma fã decidiu levar um bebê de colo para o evento, e momentos antes de começar o show deixou a criança no chão para “aproveitar a apresentação”.

Segundo a publicação, as imagens do momento chocante foram registradas por outros fãs presentes no local. A criança pode ser vista dentada no chão entre os pés da mulher que estava com ela.

Informações publicadas pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por revelar com antecedência a agenda de shows de grandes nomes nacionais e internacionais, o espaço em que o show de Taylor foi realizado chegou a oferecer um local para que a mulher ficasse com a criança, mas ela se recusou e permaneceu na pista.

Fã de Taylor Swift deixou bebê no chão durante show na França.



O local do show disse que chegou a oferecer um espaço alternativo onde a mãe poderia ficar com o bebê, mas ela recusou. pic.twitter.com/27Yq3DG4ir — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 13, 2024

Internautas ficaram inconformados

Como era de esperar, após as imagens serem publicadas nas redes sociais, os internautas e fãs da cantora ficaram completamente revoltados com a postura da mulher. Em meio a diversos comentários, sobraram críticas até mesmo à casa de shows por permitir a entrada de um bebê de colo no local, considerado inapropriado para uma criança dessa idade.

“O seu lugar é na cadeia por trazer seu bebê e deixar ele no chão. A falta de bom senso me deixa maluca”, criticou uma fã. Outros compartilharam imagens do local em que o show foi realizado, reforçando os perigos de manter uma criança em meio à multidão: “Apenas para ilustrar o que foi a lotação do show em Paris. O bebê estava em algum lugar deste chão!”.

Até o momento, novas informações sobre o ocorrido não foram publicadas, mas os internautas seguem criticando a postura da mulher e pedindo às autoridades locais que tomem providências para garantir o bem-estar da criança.