Ao sair do SBT, Eliana assume programa semanal na Globo em 2025

Eliana se despede do SBT em breve, mas a apresentadora deve voltar para televisão apenas em 2025. Com o fim das gravações de seu programa no canal de Silvio Santos, a loira deve aproveitar para descansar ao lado da família.

Porém, segundo o jornalista Alessandro LoBianco, Eliana deve mesmo assinar com a Globo. Em seu canal, o colunista do A Tarde é Sua (RedeTV!), deixou claro que a emissora e a famosa seguem conversando e que um contrato já está sendo feito nos bastidores.

“Segundo as últimas informações que eu tive de fontes lá da direção de contratos do canal, o documento já está sendo redigido para a apresentadora e ela já está conhecida no executivo do canal por ser muito boa de contrato”, afirmou o colunista.

Fãs fazem um único pedido para Eliana, que deixou o SBT após 15 anos (Reprodução/Instagram)

O começo dos trabalhos na Globo também estaria em contrato, segundo Alessandro LoBianco, que afirma que, de acordo com suas fontes, Eliana teria imposto a condição de ter em contrato o momento exato para começar a trabalhar na TV aberta e fechada.

“Essas fontes também me contaram que tanto a apresentadora quanto a emissora concordaram que um programa no sábado ou no domingo é o ideal”, disse ele.

Eliana não vai sozinha para Globo

A ida do humorista Tiago Barnabé, a Narcisa do programa Eliana, para a Globo também está em debate. Eliana pediu para que a emissora pensasse com carinho na proposta de levar o companheiro dela para o novo projeto.

Eliana não quer acabar com parceria de 10 anos e pede para Globo contratar Tiago Barnabé (Reprodução/SBT)

“Um dos pontos que ainda estariam sendo discutidos para formalização do contrato é a ida de seu companheiro de programa Tiago Barnabé, hoje um sucesso na programação do SBT com seus personagens, como a Narcisa, que caiu no gosto popular e ganhou o Brasil”, disse Alessandro LoBianco.

Segundo ele, a Globo estaria resistente à contratação do humorista, mas que agora “o caso começou a ser analisado com mais atenção”, depois do pedido de Eliana.